Hay muchas dudas sobre la vida útil del relleno sanitario de Tecomán

Tecomán, Col.- El regidor Roberto Verduzco señaló que el tema de los desechos sólidos que Armería e Ixtlahuacán vierten en Tecomán, no quedó tan claro en el cabildo, pues no quedaron despejadas las dudas sobre cuánto es exactamente la vida útil del relleno sanitario, tampoco si la cantidad que ambos municipios están pagando es costeable para el ayuntamiento de Tecomán.



Verduzco Espinosa dijo que debió haber un análisis con el afán de apoyar tanto a Armería como a Ixtlahuacán pero sin que esta acción represente un desgaste financiero extra para la comuna, es decir “si hay suficiente tiempo de vida y recursos hay que echar la mano, de lo contrario habría que buscar -o los municipios en este caso- la forma de solventar su problema en la basura que ellos mismos generan”.



El planteamiento, dijo, es simple, verificar el costo-beneficio para confirmar que el monto que aportan es suficiente para mover los desechos de ellos, “que no nos vaya a costar a nosotros”, y por otro lado esclarecer la vida útil que tiene el relleno “pero encontré una respuesta no muy satisfactoria, no me supieron decir o no quisieron o no sé”.



El regidor indicó que durante la sesión en que se trató el tema planteó la pregunta si es que ese ingreso que llegará a la presidencia está presupuestado para el manejo de los desechos o se harán los ajustes, y qué tanto impacta a lo que se tiene programado para el manejo del relleno sanitario, pero no hubo respuesta.