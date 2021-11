Hay el compromiso de disminuir los índices de violencia contra la mujer: Gaby Mejía

*Es una de las más grandes y terribles realidades que enfrentamos, dijo.

Cuauhtémoc, Col.- La presidenta municipal, Gabriela Mejía Martínez, consideró que la lucha para eliminar la violencia contra la mujer debe formar parte de la agenda de cualquier orden de gobierno, señalando como mujer y como gobernante, tiene el compromiso de implementar políticas públicas que permitan disminuir los índices que registra Cuauhtémoc en este rubro.

En el marco de esta lucha que se conmemora el 25 de noviembre, la alcaldesa destacó durante la ceremonia cívica mensual, que las mujeres del municipio, especialmente aquellas que sufren algún tipo de violencia, no están solas porque cuentan con ella y con el apoyo que se les puede brindar a través de la Dirección de Atención a la Mujer.

“Es una de las más grandes y terribles realidades que enfrentamos y anhelamos erradicar”, dijo Mejía Martínez mientras señalaba que su convicción es realizar una agenda pública que permita actuar para disminuir los índices de violencia hacia la mujer.

“Sepan que las vamos a ayudar, vamos a empoderarlas, porque la violencia no es normal, mucho menos un acto de amor como muchos nos quieren hacer creer. No normalicemos la violencia, eduquemos a nuestros niños para que nunca violenten y a nuestras niñas para que no permitan ser violentadas bajo ninguna circunstancia”.

En esta ceremonia del mes de noviembre que estuvo a cargo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Municipio de Cuauhtémoc, la presidenta aprovechó para felicitar a la organización y su dirigente, Irma Valdovinos López, por el 36 aniversario de su fundación.