Hay cooperativas de mototaxis que no realizan antidoping a sus conductores: Laura Montes

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La regidora del PRI Laura Montes Camacho se pronunció a favor de que el Congreso del Estado lleve a cabo la regulación de las mototaxis, “es un tema que urge su regulación, yo creo que pasaron etapas y hubo una etapa que a lo mejor era de que si eran permitidas o no permitidas y ahorita ya son muchas unidades y lo que tiene que hacer el congreso es poner las reglas del cómo deben de operar”.

Laura Montes afirmó que se debe atender el tema a la brevedad y con la seriedad debida ‘porque lo único que estamos haciendo es poner en riesgo a los ciudadanos’.

“Al día de hoy hay cooperativas que cuentan con seguros para motos y para terceros; hay otras que no, hay unas cooperativas que tienen el antidoping para los choferes, hay otras que no, hay cooperativas que respetan algunas vialidades que son de tránsito mayor que no deben de pasar por ahí las mototaxis, y unas sí las respetan y otras no”.

La edil dijo que todo lo anterior está pasando porque el Congreso del Estado no ha querido entrarle a la regulación, “siendo que ya tienen antecedentes de dictámenes y de muchas otras cosas para realmente regular, y yo estoy a favor de que sean permisionarios y no concesionarios”, aseveró.