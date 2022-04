Hallan altares a la Santa Muerte en sede de la CNDH tomada por encapuchadas

CN COLIMANOTICIAS

Ciudad de México.- Luego de que la noche de este viernes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), en su mayoría mujeres del agrupamiento Atenea, recuperaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el número 60 de la calle de República de Cuba que era ocupada por un grupo de encapuchadas, fueron hallados varios altares a la Santa Muerte, cascos de policías, espejos de autos, botellas de bebidas embriagantes, semáforos, bolsas con mariguana y bombas molotov y muchos objetos más.

Las encapuchadas integrantes del colectivo feminista Okupa, tenían tomado el inmueble desde el 2 de septiembre de 2020.

Fue el pasado 13 de abril cuando una mujer que circulaba en su vehículo por el lugar fue agredida por las mujeres encapuchadas, cuando circulaba precisamente por la calle República de Cuba frente a la sede de la CNDH, ella se negó a dar dinero que le pedían las embozadas quienes “boteaban” para supuestamente continuar su movimiento.

La maestra que manejaba su automóvil se negó a darles dinero por lo que estas destrozaron su vehículo con palos, martillos y tubos como se pudo ver en videos que circularon en redes sociales. Una de ellas trae un megáfono y se le escucha exigir a la mujer, con palabras ofensivas, que se retire mientras otra abre la puerta del vehículo y algo extrae de este.

La denunciante subió unas fotografías en las que se ven los daños causados al automotor y en uno de los hilos de su mensaje señala “No quiero que esto se use para desprestigiar el movimiento. Yo me considero feminista. Son esas ramas radicales, violentas, transfóbicas muchas veces, que me desilusionan cada vez más. Siento que es fácil perderse dentro de todo eso”.

Fue la noche de este viernes 15 de abril, alrededor de las 20:00 horas cuando los policías se apostaron afuera del edificio de dos pisos. Ante la presencia de los policías, una mujer encapuchada salió al balcón y se desplazó a un edificio contiguo, ahí aventó un macetón y abrió la toma de gas, sin embargo, el sistema de seguridad impidió la salida del hidrocarburo. También amenazó con lanzarse desde lo alto, lo cual no hizo.

Posteriormente regresó al edificio de la CNDH para después ser sacada del lugar junto con dos de sus compañeras.

