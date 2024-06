Griselda Martínez se reincorpora como Presidenta Municipal de Manzanillo

*Por no alcanzar la votación requerida en Sesión de Cabildo se rechazó aumentar el número de magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa; “la gobernadora no respeta la separación de poderes y busca tener control total del sistema de justicia en el estado”, sostuvo la alcaldesa.

CN COLIMANOTICIAS

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 81, Griselda Martínez se reincorporó como presidenta municipal de Manzanillo, con lo que reanuda todas sus funciones de la administración pública. En el desarrollo de esta reunión del cuerpo colegiado, por mayoría, se rechazó la reforma constitucional que pretendía aumentar de 3 a 5 magistrados el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En la discusión de la minuta con proyecto de decreto en el que se proponía reformar el cuarto párrafo del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Colima, para aumentar de 3 a 5 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, la presidenta Griselda Martínez, expuso que dicho órgano jurisdiccional, sólo ha beneficiado a “la mafia del poder”, lo cuál quedó demostrado con la parcialidad con la que actuó a favor de intereses empresariales y particulares, obligando al ayuntamiento a pagar deudas de anteriores gobiernos a favor de particulares sin mayor comprobación que prácticamente sus dichos; a emitir amparos a empresas y particulares que se niegan a respetar leyes y reglamentos para seguir generando problemas y caos a los manzanillenses; así como a favor de anteriores ediles de Manzanillo; Virgilio Mendoza y Gabriela Benavides, ante el caso de la tarjeta American Express con la que se afectó al erario municipal con varios millones de pesos.

Agregó que no se requieren más magistrados, sino personal administrativo, para que ayude a avanzar en los procesos que ese tribunal tiene estancados. “meter 2 magistrados más, significa más carga económica para el pueblo y que se conviertan en el brazo ejecutor de la gobernadora, pues quiere el control de la justicia en el estado, buscan cualquier cosa, menos aligerar la carga de trabajo en ese Tribunal ya de por sí contaminado.”

Griselda Martínez, cuestionó las convicciones de izquierda de la gobernadora Indira Vizcaíno, pues dijo que, “la verdadera izquierda quiere la separación de poderes, la gobernadora no es de izquierda. La izquierda no buscará nunca someter a ningún poder bajo su conveniencia, al contrario; la izquierda no simula ni solapa, con esto la gobernadora busca lo que la izquierda siempre ha reprochado. Ese tribunal, sólo ha afectado al pueblo”.

Tras la exposición de los motivos sobre el particular, dicho punto del orden del día no alcanzó la votación requerida, pues contó con 5 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones por parte de las y los integrantes del cabildo.

La reincorporación de la alcaldesa, se estableció mediante oficio, el cual fue entregado a cada una de las y los regidores, informando la conclusión de su licencia, dando pasó así, a la terminación del interinato de Rosacruz Rodríguez Pizano.