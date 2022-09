Griselda Martínez anuncia programa de materiales de construcción a bajo costo

*Será para apoyar a las personas afectadas por el sismo. *El Ayuntamiento de Manzanillo recibió 2 mil 59 reportes de afectaciones en viviendas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La presidenta de Manzanillo Griselda Martínez dijo esperar que ninguna de las personas que habitan el municipio y tengan daños en sus hogares por el sismo del pasado 19 de septiembre, queden fuera de los apoyos que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ofreció para todo el estado de Colima, no obstante, adelantó que a través del Ayuntamiento se lanzará un programa especial con venta de materiales de construcción a bajo costo para apoyar la economía familiar ante esta inesperada condición.

La alcaldesa, destacó que desde el lunes 19 de septiembre se comenzó a recibir reportes de la población respecto a alguna afectación en sus hogares, y recordó que a partir del martes se instalaron mesas para la recepción de esa información en puntos estratégicos del municipio, “entre lunes y martes recibimos 490 reportes de viviendas afectadas; el miércoles 340; el jueves 187; el viernes 560 y el sábado 482”.

Indicó que ese informe de 2 mil 59 viviendas afectadas, detallado y capturado se envió a la delegada de Programas Federales Viridiana Valencia, con el objetivo de que se fortaleciera el censo de daños que los servidores de la nación hicieron a partir del miércoles por instrucciones directas del presidente Andrés Manuel López Obrador, “lo hicimos para facilitar las cosas, tener un censo más real, no por hacerle el trabajo a los servidores de la nación”, aclaró.

Sin embargo, la alcaldesa se dijo extrañada cuando a través de una entrevista radiofónica la funcionara federal comentó que no creía que se podría apoyar a todas las personas afectadas en Manzanillo debido a que no recibió el reporte que el Ayuntamiento levantó, “de acuerdo con la instrucción del presidente, debieron levantar su censo. La delegada no tenía que venir a buscar a la presidenta, sino a toda la gente que estaba afectada allá afuera como fue la instrucción”.

La alcaldesa insistió, “ojalá que no vaya a quedar ni una sola vivienda sin censar, ojalá que si el presidente dio la instrucción que todas se censaran, se cumpla, que no vaya a quedar nadie fuera del apoyo que el presidente busca otorgar”.

Recordó que la tarea del Ayuntamiento de Manzanillo, era muy precisa, recabar la información de daños y el equipo técnico, es decir ingenieros y arquitectos hacer las visitas domiciliarias para realizar un análisis más profundo de las afectaciones reportadas y determinar si los hogares son habitables o existe riesgo inminente, “nos reportaron cuarteaduras en pisos, paredes, techos agrietados, laminas estrelladas, castillos partidos, otras donde se cayó la cocina. Nuestro objetivo fue salvar vidas, recabar reportes, ir vivienda tras vivienda para revisar con nuestros ingenieros”.

Griselda Martínez aseguró que el programa de materiales a bajo costo vendrá a apoyar en gran medida a muchas familias manzanillenses, “vamos a seguir trabajando para ustedes, y el miércoles daremos un informe cuántas viviendas sufrieron daños mínimos que no ponen en riesgo la vida, cuánta sí tienen un daño estructural, también los daños en en la infraestructura urbana y cómo se van a solucionar”.

Adelantó que este martes dará un informe detallado sobre qué avance lleva el programa de bacheo y cuántas calles nuevas de concreto hidráulico se han construido y cuánto se ha invertido en ello, “es muy importante que usted sepa cómo le estamos haciendo para avanzar en el problema de las vialidades en todo el municipio de Manzanillo”.