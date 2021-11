GRAVE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN COLIMA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Colima sigue siendo uno de los estados principales del país con problemas preocupantes en desaparición de personas, así lo denunciaron mediante rueda de prensa y marcha recientemente los directivos de la “Red de Desaparecidos en Colima” con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, aseguraron que de 2017 a la fecha tienen contabilizadas en el estado cerca de 1,700 personas denunciadas como desaparecidas, cuyas edades oscilan entre los 17 y 29 años, lo cual es muy grave tanto para la sociedad colimense y las autoridades del estado en materia de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

Colima según fuentes de inteligencia criminal es uno de los estados a nivel nacional en donde más restos humanos se han descubierto en fosas clandestinas en el periodo que comprende de 2018 al 2021, la ola de desaparecidos empezó poco antes del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la fecha, datos que se coinciden de acuerdo con el Registro Nacional de fosas clandestinas y cuerpos recuperados, de la Secretaría de Gobernación (Segob). Siendo Tecomán el municipio de México en donde más fosas de ese tipo se han encontrado durante este periodo, con 117 cementerios clandestinos, de acuerdo con esa misma base de datos de la Segob.

ATINADA DECISIÓN DEL CONGRESO El Congreso del Estado presentó hace unos días la convocatoria para el registro de interesados en participar como Consejeras o Consejeros del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas. Las comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes, así como la de Derechos Humanos del Congreso del Estado, presididas por Isamar Ramírez y Rubén Romo, respectivamente, presentaron la convocatoria respectiva estando presente Carmen Virgen, encargada de despacho de la Comisión local de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La convocatoria va dirigida a todas las organizaciones civiles del estado defensoras de los Derechos Humanos, organizaciones de familiares de personas desaparecidas, grupos organizados de víctimas, personas físicas de familiares desaparecidos o no localizados y expertos con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal. La Convocatoria permanecerá abierta a partir de esta fecha y hasta el 20 de diciembre. La diputada Isamar Ramírez resaltó la importancia que tiene la creación de este Consejo, dijo “Necesitamos tener un Consejo Estatal que emita recomendaciones o sugerencias donde vean que se puede estar fallando. Pero en realidad le faltó al Congreso Estatal exigir a la Fiscalía General de la República en Colima, a las partidas militares, navales y de la Guardia Nacional, así como a la Fiscalía del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades de los ayuntamientos en materia de seguridad pública que también se pongan las pilas en la desaparición de personas, no funcionan ni las cámaras de vigilancia y son parte del problema que se agrava y de la solución también. Antes había casetas de vigilancia en las entradas y salidas principales de los municipios.

ARNOLDO VIZCAÍNO PROMUEVE LIBRO DE OBRADOR Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, uno de los pioneros de la Cuarta Transformación en Colima presentó el libro del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “A Mitad del Camino”, difundiendo las acciones de los primeros tres años del período sexenal. No cabe la menor duda de que Arnoldo fue, es y seguirá siendo parte de la sucesión estatal a favor del cambio en Colima, esperamos que trascienda el nuevo gabinete estatal que integró su hija, la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno para fortalecer la lucha social que encabeza el mandatario federal.

CASETAS DE COBRO SIN BAÑOS Es una verdadera irresponsabilidad y un gran descuido del gobierno federal, en especial de la SCT, porque en esta dependencia impera la corrupción desde hace muchísimos años en la concesión de las autopistas de México, pues a pesar del gran abuso con las altísimas tarifas del cobro de las tres casetas de peaje de la supuesta cuatro carriles Colima – Guadalajara en los lugares donde cobran la cuota, resulta que carecen de baños públicos, en ningún país del mundo se da ésta evidente corrupción entre el gobierno federal y las empresas concesionadas sin que los ciudadanos puedan hacer algo. Miles de automovilistas y más aún miles de choferes de tráilers tienen que pararse en los tramos peligrosos para intentar ir al baño, pues no existen baños en dichas casetas, si el gobierno exige a los pequeños comercios que tengan baños y estacionamiento especial para que funcionen pero la SCT no ve, no oye ni sabe nada. Las casetas de peaje les cobran más de mil pesos por pasar cada camión de doble remolque y pasan diariamente cientos y cientos de ellos, obligándolos anticonstitucionalmente pasar por la autopista porque debería el gobierno tener su carretea libre en buenas condiciones como en todos los países. El actual gobierno dice luchar contra la corrupción en todo el país, ¿Qué nos pasa, porque no hay un solo baño público en las casetas de cobro? ¿Dónde están los senadores y diputados federales? que supuestamente representan el cambio en Colima y el país.