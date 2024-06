Gobierno rescatará a transportistas

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Se aventó un diez el Gobierno del Estado respaldando con una nueva tarifa a los concesionarios del transporte urbano, la decisión estuvo a cargo también de la nueva administración de la Subsecretaría de Movilidad, así como de la Comisión Mixta de Tarifas, la FEC y el Comité Estatal de Promoción al Financiamiento de la Movilidad Urbana, porque después de casi 13 años, desde la administración de Mario Anguiano se autorizaron hasta hoy las nuevas tarifas que estaban rezagadas para los camiones urbanos de pasaje, aunque hubo un ajuste en la administración de Nacho Peralta debido a los famosos gasolinazos, por ello, dichos ajustes no eran aumentos de tarifa.

EL GOBIERNO CULPABLE DEL DESORDEN DEL TRANSPORTE La legislación de transporte o movilidad urbana precisa bien que toda las responsabilidad de la operación del servicio público de taxis, del transporte urbano y sub urbano compete exclusivamente al gobierno estatal, y porque no está liberado hacia los municipios, como en otros estados, en donde en otras partes son los ayuntamientos los que norman el servicio, y gran parte de este gran desorden en Colima es porque los representantes de Movilidad que llegaron a la Dirección de Transporte hoy Subsecretaría de Movilidad no sabían ni papa del ramo, eran solo cuates o amigas que les dieron la oportunidad de ser funcionarias, pero no tuvieron ni un sentido común, podemos casi afirmar que a varios gobernadores les ha valido un comino el transporte público, cuando es un ramo muy importante para respaldar a la población en su economía familiar, para el desarrollo de la educación por el gran número de escuelas y para las empresas por el número de trabajadores que debe llegar puntuales, pero desafortunadamente por muchos motivos ha sido un verdadero desgarriate el servicio público del transporte en Colima.

LA CRISIS TIENE 15 AÑOS Desde hace cerca de 15 o más, se inició la anarquía en el servicio público, no hay planificación ni supervisión oficial para realizar un buen servicio en los municipios, antes había checadores estratégicos en los paraderos de camiones urbanos y checaban hasta los sitios de taxis, para obligar a los camiones a que llegaran puntual a subir a la gente, so pena de sacarlos de la ruta o multarlos y la gente los procuraba más, pero los desaparecieron a los checadores y hasta los paraderos, también se obligaba a los taxistas a dar el servicio en la colonia o localidad del área en donde corresponde su concesión, y los obligaban en hacer su sitio, ahora se roban entre ellos al pasaje, aunque porten su leyenda que dice “sitio x” pero jamás se paran en dicho sitio, todos andan ruleteando y pescando el pasaje en las ciudades, para tener más ganancias y poder pagar la renta de las placas de servicio público, pero se hace un desgarriate porque además cambian de turno a las horas pico, la gente les pide el servicio y se niegan aunque vayan solos, se salen o entran a la hora que se les antoja, por eso algunas colonias y localidades están abandonadas y por ese motivo traen el conflicto con los mototaxis porque desean dar el servicio por ese vacío ante esa problemática.

AL GOBIERNO LE INTERESA A MOVILIDAD POR SUS INGRESOS Al gobierno pareciera que solo le interesa solo recibir la lana de los contribuyentes de Movilidad, de los ciudadanos y concesionarios que van a realizar trámites de placas, cambios de propietarios, licencias, permisos, etc, y poco o nada le interesaba en organizar y modernizar al transporte público en favor de la población, y hasta hace poco en Movilidad también tampoco tenía ingresos importantes, porque ponían muchas trabas para todos los trámites, estaba muy burocratizado, todo por cita en internet y lo peor, no servía dicho internet por días, y miles de trabas para atender a la gente, mucha gente recurríamos inclusive a Tonila Jalisco hacer trámites.

Con el nombramiento de Armando González Manzo cambió radicalmente la situación, antes ni la gente podía entrar a las oficinas, pues un guardia lo impedía y nos mandaba a volar, tenías que hacer las peticiones por internet, ni un módulo de información tenían, pero con la llegada de Armando y sin hacer cambios del personal, realizó una nueva estrategia de atención al público más ágil y menos burocratizada, hoy les da mayor apertura a sus empleados y logró dar más celeridad a todos los trámites, hasta quitó a los guardias a la entrada para que mejor cuiden al edificio, lo hizo así simplemente porque sabe lo que hace y tiene experiencia, y por lógica también se reunió y acordó con las organizaciones del transporte de camiones urbanos y taxis para valorar el rezago tarifario y gestionarles nuevas tarifas, aspecto fundamental para sobrevivir, aunque fue la gobernadora Indira Vizcaíno la que tomó esa gran decisión, después de hacer compromisos al escuchar más directamente a los transportistas.

EL TRASPORTE URBANO QUEBRADO La población ya estaba consciente de este criminal rezago de tarifas ante el descomunal aumento anual de los combustibles y refacciones, pues en el 2013 fua la fecha última del aumento de tarifa, ¡Qué bárbaros! en ese tiempo una unidad costaba 850 mil pesos y se subían al camión más de 500 personas diario, hoy cada camión urbano cuesta 2 millones 400 mil pesos y se suben cuando mucho unas 200 personas por el desgarriate que traen robándose unos con otros los pasajes, en Colima y Villa de Álvarez se trabajan como 180 camiones urbanos de los 230 que deben funcionar, pero no laboran por falta de mantenimiento, en Manzanillo hay como 170 laborando de los 224 concesionados, en Tecomán 18 son los que funcionan de los 42 existentes.

Por todo lo anterior consideramos que el aumento de tarifas fue un compromiso cumplido del gobierno estatal y las autoridades del ramo con los camioneros urbanos, las tarifas serán de 12 pesos para la zona Colima y Villa de Álvarez, Manzanillo 13 pesos y Tecomán diez pesos. Falta ahora que los transportistas se pongan las pilas y busquen las mejores alternativas para reorganizarse y mejorar el servicio en cada ruta y en cada municipio, porque la tarifa es la base para rescatarlos, pero también deben modernizarlo, porque algunos deben comprar camiones nuevos pues la mayoría ya son chatarra, con éste tipo de decisiones la segunda parte del gobierno estatal va mejorando, ojalá haya más cambios de algunos miembros del gabinete estatal porque la gobernadora cumplió con darles su oportunidad, pero urge avanzar más.