¿GOBIERNO ESTATAL SE APODERARÁ DE MANZANILLO?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Pareciera que con la intromisión política del Gobierno del Estado aliado con las autoridades judiciales y de la Fiscalía General en pleno proceso electoral del 2024, al citar a la candidata Martha Zepeda del Toro al juzgado en plena campaña, quien tiene todas las posibilidades de triunfo, es acusada por un supuesto error administrativo debido a una publicación con fe de erratas, de expedientes archivados y empolvados, para así pretender fincarle responsabilidad jurídica y de esa forma bajarla del caballo o de la contienda electoral, todo ello se hace quizás debido a que la candidata de Morena, Rosy Bayardo no repunta, entonces podemos concluir aquí con una pregunta ¿Acaso el Gobierno Estatal se apoderará así de la alcaldía de Manzanillo?

El pasado fin de semana nos reunimos el Círculo Colimense de Analistas Políticos con Martha Zepeda del Toro, quien es hoy la candidata de Movimiento Naranja a la alcaldía de Manzanillo, una mujer experimentada y apasionada de la política que se inició en el PRD hasta llegar a ser presidenta estatal de ese partido de izquierda, es una mujer activista de 42 años que se inició en el municipio de Cuauhtémoc siendo parte del equipo de Indira Vizcaíno hoy gobernadora del estado, ambas tomaron diferentes rumbos políticos, Martha respaldó al proyecto político de Griselda Martínez en el puerto quien hoy busca ganar la senaduría por Movimiento Ciudadano debido a que Morena estatal y nacional les cerró las puertas a ambas mujeres, por lo que tuvieron que buscar otras alternativas.

Martha Zepeda dijo, tenemos un buen equipo de trabajo que hemos formado con la candidata del MC a senadora Griselda Martínez, con esfuerzo y ahorro se realizaron cientos y cientos de obras municipales pendientes como la remodelación del abandonado auditorio Bonilla Valle, la reparación de calles y drenajes, se pagaron muchas deudas heredadas de la administración municipal anterior, la gente sabe que somos mujeres de trabajo y honestas, por eso nuestro compromiso ante la ciudadanía del puerto es que deseamos con su apoyo continuar la siguiente etapa política para el puerto, que es embellecer a Manzanillo, trabajar más por la seguridad pública instalando más cámaras, coordinarnos mejor con las empresas turísticas y con las autoridades del Puerto, apoyar mejor a las colonias en sus espacios de recreación y mejorar más los servicios municipales.

¡MANZANILLO DEBE EMBELLECERSE!

Ante una pregunta a Martha Zepeda sobre la imagen del puerto, dijo; Manzanillo requiere iniciar una nueva etapa de mucho trabajo integral para embellecer las entradas al puerto y pintar las infraestructura de los puentes, adornar las avenidas, así como mejorar la imagen de todo el centro de la ciudad y las localidades, debe embellecerse, recuperar los espacios públicos de las colonias, mejorar la vigilancia municipal para evitar robos y la delincuencia, esa es la nueva etapa que pretendemos hacer, porque las deudas que dejaron la administración anterior y las obras que se realizaron fueron prioritarias, pero si recuerdan, la ex presidenta Griselda Martínez sí participó en varias obras de embellecimiento y consideramos que ahora sí podremos lograrlo con mayor amplitud y más fortaleza porque tenemos a un ayuntamiento sin tantas deudas. Expuso que sí tienen un plan nuevo para embellecer al puerto con más áreas verdes en las avenidas, entradas y salidas de la ciudad.

MARTHA VÍCTIMA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA

A pregunta expresa, dijo es una clara persecución política del Gobierno Estatal y de Morena, pretender ganar la alcaldía con argucias legaloides, pretenden bajar mi candidatura en forma absurda y ganar el ayuntamiento de Manzanillo sin mi participación, la ciudadanía es la que debe decidir quién debe gobernar, en las urnas y sin trampas, es muy lamentable que los funcionarios estatales de impartición de la justicia se presten y se corrompan con estas jugadas sucias que las deja ver que están subordinadas, no son autónomas, dependen del gobierno estatal. Se sugirió que pidieran respaldo a abogados especialistas para que dieran una rueda de prensa para aclarar que no existe ningún delito y porque la persecución se ve clara. Porque jurídicamente la publicación en un diario oficial con error, es común, a nadie han metido a la cárcel y menos cuando ella ni siquiera lo hizo. La fé de erratas en el periódico oficial se publican más de 100 al año, porque son errores humanos que suceden, ¿A quién han metido a la cárcel por ese motivo? a nadie, inclusive quedó corregido dicho error desde entonces.

¡A GANAR EN LAS URNAS!

La presente elección estatal del 2024 presenta una cargada de marrullerías, trampas, errores y vicios, desde que empezaron que le toca mujer no hombre, que debe ser joven, no ruco, se cuestionó la legitimidad de las constancias de residencia, pues Margarita Moreno alcaldesa de la capital negó la expedición de la constancia de su residencia a Viridiana Valencia, alegando que tienen menos de los tres años requeridos, pero resulta curioso Margarita Moreno aseguran sus vecinos que no vive en el municipio de Colima, si no en Villa de Álvarez, es decir que tampoco cumple con ése requisito, pues hasta publicaron un video de su esposo señalando que viven en Villa de Álvarez, y por otra parte Martha Zepeda del Toro quien sí cumple con todos sus requisitos en Manzanillo, el Gobierno del Estado quiere bajarla y ganar el puerto de Manzanillo con marrullerías también, inventándole delitos menores sin sustento alguno, ante otros miles que son reales y más graves que hay en Colima sin resolverse, los actores políticos deben ser honestos consigo mismo y el gobierno sacar las manos del proceso electoral. Deben ganar en las urnas y cumpliendo sus requisitos, ¿Qué nos está pasando?

