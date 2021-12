Gobierno del Estado a mano con la UdeC 

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea.

Poco después de que la gobernadora Indira Vizcaíno ganara las elecciones y se convirtiera en la gobernadora electa del Estado, se concertó una reunión entre ella misma y el rector Christian Torres Ortiz en el mismo recinto universitario. Los medios informaron que había sido una reunión productiva y con ella, en más de un sentido, se establecía una nueva relación entre la futura nueva administración y la Universidad de Colima, que en los últimos meses había sido dejada por parte del gobierno nachoperaltista un poco a la deriva y en los últimos dos años asediada por una campaña de descrédito por demás injusta. Desde aquella primera reunión, la relación que se estableció entre el gobierno entrante y la Universidad de Colima fue sana, de cooperación y apoyo mutuo y en cierto sentido estratégica en tanto que el rector Torres Ortiz mostró desde un principio la voluntad de apoyar al gobierno indirista en la resolución de las problemáticas que más estaban y están apremiando a nuestra entidad, entre ellas la financiera, la de seguridad y la de salud, esta última derivada de la pandemia. Del mismo modo, y en reciprocidad a esta voluntad universitaria, la gobernadora Indira Vizcaíno ha estado atenta en resolver y apoyar la problemática financiera por la que empezaba a atravesar nuestra máxima casa de estudios al final de la gestión nachoperaltista, tal como la empezaron a pasar también otros organismos autónomos e incluso los mismos trabajadores del gobierno del Estado. He estado siguiendo con detenimiento la consolidación positiva de esta relación entre la entrante administración indirista y la institución educativa más importante del Estado puesto que me parece clave para poder llevar a cabo un plan estratégico que marque un nuevo rumbo para nuestra entidad, para el cual es de suma importancia incluir a instituciones como la Universidad de Colima, la cual cuenta con un gran número de profesionales (muchos de ellos ya vinculados no sólo al gobierno del Estado sino a otros niveles de gobierno también) que pueden marcar una impronta en la resolución de estas problemáticas. Apenas ayer, que fue anunciado el paquete económico para 2022 por parte del legislativo, el rector Torres Ortiz emitió un comunicado con una gran noticia para la comunidad universitaria. Esta noticia tiene que ver con una larga y esperada resolución a una situación que año con año ponía en aprietos las finanzas universitarias en virtud de que no se le aprobaba el presupuesto debido para cumplir sus compromisos anuales. Por fortuna, esta vez el Congreso del Estado hizo el ajuste debido al presupuesto universitario y asignó lo propio, con lo cual esa problemática quedó resuelta. El rector Torres Ortiz, en ese mismo comunicado, agradeció incluso a la gobernadora Indira Vizcaíno por haber sido sensible en el cumplimiento de este compromiso, lo cual es realmente plausible. Lo anterior vuelve a confirmar que esta relación estratégica entre el gobierno del Estado y nuestra máxima casa de estudios se consolida con el fin de poder avanzar en la resolución de las problemáticas que, como dije anteriormente, más aquejan a nuestra entidad, y para las cuales nuestra casa de estudios puede hacer una significativa contribución, sobre todo porque son muy complejas y requieren la unión de muchas voluntades. El gobierno del Estado, pues, se ha puesto a mano con nuestra universidad y nuestra universidad, como siempre, no dejará de ser recíproca ni con el gobierno estatal ni, como siempre, con la sociedad.