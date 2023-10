Gobierno de Colima invierte 250 mdp para otorgar computadoras gratuitas a 30 mil estudiantes

* Indira Vizcaíno entregó casi 2 mil laptops a alumnas y alumnos de primer grado de secundaria de Tecomán, este martes.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, manifestó que gracias al ahorro de casi 500 millones de pesos al año que su administración tiene al quitar a gastos extras a funcionarios de su administración, se invierten 250 millones de pesos para beneficiar en este ciclo escolar a casi 30 mil estudiantes de primer grado de secundaria y de nivel profesional –licenciaturas e ingenierías- en instituciones públicas de todo el estado, a quienes se les entregan laptops gratuitas dentro del programa insignia ColiBecas.

Así lo expresó la mandataria colimense en la primera de las dos macro-entregas efectuadas este martes en el Parque Metropolitano de Tecomán, que en suma otorga casi 2 mil equipos de cómputo (942 y 983) a estudiantes de primer grado de secundarias públicas de este municipio, donde estuvo acompañada de funcionarias y funcionarios de los tres niveles de gobierno e integrantes del Congreso del Estado.

Indira Vizcaíno dijo estar muy agradecida “que nos permiten demostrar que se pueden hacer gobiernos distintos cuando se gobierna con honestidad y transparencia, si en dos años hemos avanzado, en los siguientes cuatro años vamos a hacer mucho más”. Recordó que con ColiBecas se entregan de manera gratuita uniformes, mochilas, útiles escolares y computadoras; también se invierte en salud, remodelando todos los hospitales y centros de salud, ahora todas las hemodiálisis ahora son gratuitas

La mandataria dijo que este programa surge “porque no hay nada más importante que les podamos heredar que la educación; es darles la oportunidad de que alcancen sus sueños por el camino del bien, por eso para mí es tan importante impulsar estos programas y darles herramientas para que puedan estudiar y salir adelante”.

TODAS Y TODOS SON IMPORTANTES

Recordó que no todas las familias hay las mismas condiciones (…) y es injusto que quienes no puedan comprar computadora no tengan acceso a la tecnología; “por eso desde el Gobierno del Estado decidimos que ColiBecas sería universal para todas y todos, es para decirles que todos son importantes y queremos que tengan las mismas herramientas para salir adelante”.

Tras la bienvenida que dieron el diputado Armando Reyna Magaña y el presidente municipal Antonio Elías Lozano Ochoa, la gobernadora entregó simbólicamente sus laptops gratuitas a las alumnas y alumnos Ivonne Lizette, Aarón Rafael, Keily María, Jorge Manuel, Estefany Sarahí, Jaziel, Alberto, Andrea Geraldine, Henry Geovanny y Kimberly Guadalupe; ésta última agradeció a nombre de todas y todos los estudiantes beneficiados con ColiBecas Computadoras.

Kimberly Guadalupe dijo que es muy grato representar a sus compañeros de primer grado de secundaria de Tecomán, para agradecer la implementación del programa ColiBecas en beneficio de estudiantes de educación básica; “hoy nos vemos beneficiados con estas computadoras que son una gran motivación, esta herramienta nos permitirá mejorar nuestro aprendizaje y tener una ventana de conocimiento, además del apoyo económico para nuestras familias. Le reiteramos nuestro agradecimiento, muchas gracias”.

En la primera entrega, recibieron su equipo estudiantes de las secundarias Blanca Margarita Cuevas Moreno, Benito Juárez García, Manuel Gallardo Zamora, Leticia Montejano Peregrina, Susana Ortiz Silva, Guadalupe Victoria, Gregorio Torres Quintero y Justo Sierra, Adalberto Torres Gaytán, José Luis Gudiño Toscano y Gustavo Vázquez Montes; mientras que en el segundo evento las escuelas Emiliano Zapata, Macario G. Barbosa, Lázaro Cárdenas, Rafael Heredia, Gabino Barreda, Ramón Delgadillo Sánchez, Paladines de la Revolución, Torres Quintero, Justo Sierra y Secundaria para Niños Migrantes.