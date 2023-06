Gobernadora firma Declaratoria ‘Anticipando Riesgos de Corrupción’ con Contraloría y representante de Naciones Unidas

* Indira Vizcaíno: esta herramienta será de gran utilidad para el objetivo esencial del Gobierno de Colima, que es hacer que los recursos públicos se pongan al servicio de la gente.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La gobernadora Indira Vizcaíno Silva encabezó la firma de la Declaratoria del reto público «Anticipando Riesgos de Corrupción», en el que participan la contralora general Isela Guadalupe Uribe Alvarado; la secretaria general de Gobierno, Ma Guadalupe Solís Ramírez; y como testigo de honor, Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esto ante representantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado y del Consejo de Participación Social de Colima.

La mandataria colimense expresó que con esto dejamos constancia que nos interesa ser transparentes y buscar frenar la corrupción; “estamos dando pasos para restar posibilidades que algún funcionario caiga en la tentación de la corrupción y estamos aumentando las posibilidades que si esto sucede lo detectemos de inmediato (…); este programa representa una herramienta validada a nivel internacional por una de las organizaciones que más trabajo ha hecho en el combate a la corrupción –PNUD- y su implementación en nuestro país cuenta con el respaldo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Agregó que este proyecto tiene el acompañamiento de organismos con presencia de la sociedad civil, en este caso la Universidad de Colima, el Comité de Participación Ciudadana y 15 asociaciones civiles más; “lo tercero que quiero destacar es que este proyecto tiene una estructura muy bien elaborada para que no quede en buenas intenciones; en una primera fase, firmamos la declaratoria, luego una capacitación sobre las herramientas, después hacemos el autodiagnóstico y diseñamos el plan de mitigación; pero en una segunda fase, se presentan los resultados y se aplica el plan de mitigación”, expresó Vizcaíno Silva.

La titular del Poder Ejecutivo estatal subrayó que va a haber acciones supervisadas por la sociedad civil, para definir qué áreas y procesos son propensos a la corrupción y ahí es donde se llevan a cabo acciones para prevenir e identificar la corrupción; “en este proyecto se está sumando toda la administración estatal al reto y estaremos supervisados por terceros”, expuso.

“Yo confío que esta herramienta será de gran utilidad para el objetivo esencial del proyecto de gobierno que en Colima tengo el honor de encabezar: hacer que los recursos públicos se pongan al servicio de la gente, que los servidores públicos sean eso: personas al servicio de las y los colimenses, que lleguen al gobierno a servir, no a servirse”, señaló Indira.

ATACAR LA IMPUNIDAD Y ARBITRARIEDAD

Roberto Moreno Herrera, secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anti-corrupción, manifestó que es un gran honor ser parte del arranque formal del reto público «Anticipando Riesgos de Corrupción»; reconoció que la corrupción es un fenómeno complejo y multicausal, donde la falta de participación social se traduce en una trasgresión de los derechos humanos, afectando flagrantemente a los grupos vulnerables. Dijo que las administraciones que tienen como pilar una buena gobernanza y un gobierno abierto y participativo, han demostrado tener los mejores resultados para atacar a la impunidad y la arbitrariedad.

Magdalena Rodríguez Castillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, reconoció el interés de la gobernadora Indira Vizcaíno “es muy importante y resalta este compromiso hacia las instituciones y la confianza que se genera de la ciudadanía a sus instituciones es básica y está siendo a favor de generar este lazo de confianza; por eso le agradecemos muchísimo gobernadora que tenga esta firma de compromiso hoy, se lo resaltamos y agradecemos mucho a nombre de todos los mexicanos y en particular de los ciudadanos de Colima”.

Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, destacó que “nos llena de orgullo que Colima ha decidido usar esta metodología para llevar a cabo este programa. Me da la oportunidad de compartir una idea que representa dos caras de una misma realidad: desarrollo y corrupción; es decir, para PNUD no se entiende el desarrollo si no se hace algo para evitar la corrupción; es una dualidad antitética y están íntimamente unidas esas dos realidades; la corrupción es la antítesis del desarrollo; cada dólar que se lleva a la corrupción, es un dólar que se quita al desarrollo”.

Isela Uribe Alvarado agradeció a los organismos de la sociedad civil que se sumaron al reto público, de manera particular al Consejo Estatal de Participación Social, Universidad de Colima, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, Asociación Mujeres en Acción Afirmativa, Consultores de Conquistas para Adultos, Colegio de Contadores Públicos, Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, Canaco, CMIC, AMMEEC, Cómo Vamos Colima, Redefine, Unión Ganadera Local, Centro de Estudios Fiscal de Occidente, Fundación de la Universidad Popular de Colima, entre muchas organizaciones de la sociedad civil en la entidad, con quienes se estará trabajando y acompañando los proyectos que cada instancia estará generando con el reto público.