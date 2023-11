GOBERNADORA EXHORTA MEJORAR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva hizo un atinado y respetuoso exhorto público al Tribunal de Justicia de nuestro estado de Colima para que convoque a la sociedad para tener foros, mesas de diálogos o encuentros de barras de abogados para que el poder judicial sea más útil, más funcional, y así reorganizarlo y mejorar la impartición de justicia, para que sea realmente pronta y expedita, ésta petición la hizo el pasado miércoles al presidente y a sus magistrados, así como a las barras de abogados que acudieron al informe de rendición de cuentas que presentó el nuevo titular Juan Carlos Montes y Montes en donde la mandataria estatal estuvo presente.

URGE NUEVA ETAPA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

La sociedad colimense vive en los últimos 20 años una grave crisis en la impartición de justicia a tal grado que hoy, no es ni pronta ni expedita, por ello fue el exhorto, debido al reclamo popular, ya que la ciudadanía la aborda y se queja del gran burocratismo en los juzgados. Pero debemos reconocer, los colimenses vimos bien la reciente designación de Juan Carlos Montes y Montes como nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, debido a su trayectoria en dicho tribunal y su experiencia con doctorado en derecho, además, no está identificado con partidos ni con grupos de poder del tribunal, más sin embargo los cambios de fondo de los Juzgados y el Tribunal que esperaba la ciudadanía todavía no observamos que se inicien.

LAS BARRAS DE ABOGADOS NO DEBEN SER COMPARSA INSTITUCIONAL

Colima requiere que las barras de abogados sean más objetivas, funcionales, independientes de los grupos de poder del mismo Tribunal de Justicia y de los partidos políticos, pues algunas de ellas solo se han dedicado a ser comparsa para alabar y dar reconocimientos inclusive a quienes no lo merecen, “son reclamos de los mismos abogados” por ello sería necesario que surjan nuevas organizaciones de profesionistas porque algunas perdieron el rumbo para lo que fueron fundadas en beneficio de la sociedad y no solos para los agremiados, sobre todo deben denunciar el burocratismo o la corrupción o cuando menos participar en las constantes reformas a las leyes para mejorar la aplicación de la justicia.

URGEN REFORMAS Y UN CAMBIO EN LOS JUZGADOS

Existe un burocratismo enorme en la impartición de la justicia, cientos y cientos de casos están pendientes por negligencia de los juzgados familiares, civiles y penales, la corrupción o el influyentísimo que impera en los grupos de los tribunales de justicia, la forma de notificar no funciona, la mayoría de notificadores se dedican a otras actividades menos a su labor, pues para notificar un asunto duran hasta tres a cinco meses, y así los alargan estratégicamente a los asuntos por años, no hay fechas fatales.

Se necesita hacer una alto en el camino y revisar todo el sistema judicial, su aspecto administrativo y operativo, pues miles de colimenses han sido ordeñados económicamente por años por algunos malos abogados poco profesionales que aprovechan, el burocratismo y la grave corrupción judicial que impera en la mayoría de los juzgados del estado en sus diferentes modalidades, sus asuntos duran hasta 10 o 15 años sin sentencia, y en asuntos familiares están peor las cosas.

JUZGADOS Y TRIBUNALES FEMINISTAS

Acompañé a un amigo al Tribunal de Justicia hace unos días a realizar un trámite y lo esperé, en donde observé a una señora humilde, de unos 65 años que estaba llorando, para intentar calmarla le pregunté que si podía hacer algo por ella, me dijo es que la juez no me recibió de nuevo y he venido cuatro veces y nunca tiene tiempo, ¿y su abogado? no tenemos dijo, y agregó es que somos humildes y no puedo ver a mis dos nietecitas desde hace tres años, yo las cuidaba desde que nacieron porque mi nuera desde que tenía seis meses una niña y la otra tres se fue a Estados Unidos, y después de tres años vino, se peleó con mi hijo y fue a la casa y se llevó a mis nietas después de que se las cuidé por varios años y ya no me deja verlas, inventó en el MP que mi hijo la amenazó sin ser cierto, y se llevó a las niñas y vive con otro hombre, pero no nos deja ver a las niñas, y en éste Juzgado le exigen más dinero del que gana en un taller para la pensión alimenticia, mi esposo le ayuda, pero no le permiten que vea a sus niñas y las abogadas del juzgado jamás han ido a la casa a investigar la verdad. ¿Será cierto lo que dice la señora? Claro que sí, lloraba de impotencia ante Juzgados insensibles, así es la impartición de la justicia en Colima, los juzgados son feministas, no investigan ni les importa un comino el sano desarrollo de los niños, si conviven o no con sus padres.

JUZGADOS FAMILIARES IMPARCIALES

El padre tiene la culpa, se acabó la equidad de género, no hacen ni una sola investigación judicial familiar, pues basta que las mujeres, madres vayan a denunciar lo que se les ocurra al ministerio público familiar e inmediatamente detienen al esposo o expiden restricciones sin sustento alguno, las madres se apoderan de los hijos y los Juzgados fijan pensiones preventivas obligatorias sin ningún sustento legal y si no pagas, vas a la cárcel, los asuntos familiares si los llevas al tribunal aunque sean sencillos duran hasta 5 o más años en resolverlos, nunca hacen una investigación pericial al hogar en conflicto ni con los vecinos, y el DIF estatal tampoco le da celeridad a los asuntos judiciales familiares, no hay una oficina de quejas del tribunal, no les interesa aplicar la justicia pronta y expedita, la Juez no recibe a los demandados y se basa sobre los abultados expedientes que los abogados presentan con puras falsedades o chismes de sus clientes, esa es la justicia en Colima.

Por eso volvemos a repetir aquí, buen reclamo hizo la gobernadora Indira Vizcaíno al Tribunal de Justicia, a sus magistrados y a las barras de abogados para que se pongan las pilas y entre todos se reorganicen para lograr que sea más útil y funcional el Supremo Tribunal de Justicia por el bien de Colima, porque la pésima aplicación de la justicia provoca más violencia.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.