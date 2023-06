GOBERNADORA ANUNCIA CAMBIOS EN GABINETE

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La gobernadora del estado anuncia cambios de su gabinete estatal asegurando que son necesarios, por las circunstancias y los objetivos trazados desde el inicio de su administración, mismos que requiere acelerar el paso, maximizar los esfuerzos y generar nuevas estrategias para brindar mejor la atención a la ciudadanía.

Señaló la gobernadora que los cambios son necesarios y naturales para reorientar y acelerar el paso cuando la misma gente pide o se queja, y nuestro gobierno que encabezo siempre ha tenido la disposición y la apertura para escuchar a la ciudadanía, por eso en éste año 2023 he tomado la decisión de hacer algunos cambios del gabinete estatal por el bien del desarrollo, así lo dijo Maru Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua, quien tomó protesta en septiembre de 2021 como mandataria y había conformado su gabinete, mismo que acaba de reorganizarlo.

No, esto no ocurre aquí en Colima amigos lectores, fue en Chihuahua, y aunque la ciudadanía, maestros, empresarios, comerciantes, transportistas, burócratas estatales y federales piden el cambio en la forma de operar en algunas Secretarías y Directores del gabinete estatal o de algunos responsables de las delegaciones federales, como en seguridad, en el Imss, pero pareciera que los cambios en Colima quizás consideran que realizarlos son reconocer los errores en las designaciones o debilidad política, cuando en realidad no lo es así, pues hay áreas que sí requieren dichos cambios ya sean en mandos medios o superiores.

En algunas Secretarías como en la de Seguridad Pública nadie conoce de dónde vienen sus titulares, en la Secretaría de Educación algunos nombramientos designados al margen del titular, y que son Directores o Sub Directores, lejos de resolver problemas conjuntamente con el Secretario de Educación, más bien los generan, pues algunas funcionarios o funcionarias recomendadas poco o nada aportan a la educación, por ello requieren efectuar un reorganización hacia el interior, pues la problemática escolar de por sí es muy grande.

GRAVES LOS PROBLEMAS EN MOVILIDAD

En la Subsecretaría de Movilidad no han podido controlar a los empleados administrativos que deciden todo al interior de la dependencia sin consultar a la titular, ya que en esta administración estatal iniciaron con la cerrazón con la pobre gente que acude a esas oficinas, piensan que están en la pandemia todavía, niegan la expedición de permisos para circular sin placas a cientos y cientos de ciudadanos y empresarios de venta de automóviles, ya sean loteros o agencias, porque pretenden obligarlos a realizar una compraventa temporal innecesaria y les niegan el trámite de placas para demostración de vehículos.

Todos sabemos que si alguien decide vender un vehículo a un lote carros, a alguna agencia de automóviles o a un ciudadano, si te lo recibe a cambio de otro carro, la persona que lo entrega te endosa su factura firmándola en blanco, porque quien lo compra todavía no sabe a quién se lo va a vender o facturar, pero ahora la oficina de Movilidad niega todos esos cientos de permisos, argumentando que ahora están obligados a pagar otra compraventa temporal, lo cual es absurdo, porque solo se paga la compraventa ya que se tenga el nombre del cliente o de la persona que lo va comprar, porque si una persona o un empresario recibe un vehículo a cuenta solo facturará a quien se lo venderá, pero piden permiso temporal para circular sin placas para movilizarlo. Pero ahora dificultaron y niegan ese trámite provocando problemas a una gran población. La ciudadanía considera que el cambio de un partido a otro ahora resultó peor.

La administración estatal o Movilidad prefieren perder más de un millón de pesos mensuales que antes ingresaban en puros permisos, mientras que en la mayoría de los estados si acudes con el documento de la baja de las placas, aunque no sea tuya dicha baja, y exhibes la factura endosada en blanco te pueden expedir un permiso a tu nombre y más si eres de otro estado, lo hacen mediante la entrega de una copia simple de tu credencial de elector, algunos otros estados te piden carta responsiva anexando copia de identificación de la persona que portará dicho permiso, en cambio aquí en Colima ahora te exigen que para extenderte un permiso si está endosada en blanco, quieren que pagues compraventa indebidamente por el uso de un mes o dos meses mientras que vendas dicho vehículo, por eso la gente trae permisos de otros estados y Movilidad obliga a los ayuntamientos y a los militares y guardia nacional para que detengan vehículos de otros estados cuando esa no es su función, sino resolver el problema de la seguridad pública no de tránsito y vialidad, es decir prefieren provocar más problemas a la gente más humilde que en resolverlo como antes se hacía y como así se hace en la mayoría de los estados.

Además, los empleados de Movilidad se acostumbraron a la pandemia, si una persona humilde de alguna comunidad acude hoy hacer un trámite a Movilidad y quiere hacer una compraventa o baja de placas le dicen a la entrada, ¿Trae cita? No, entonces váyase y pida cita por internet, o si quiere vaya allí está la máquina, y se van molestos porque jamás pueden operar las computadoras y nadie lo atiende y los mandan a volar a su rancho, esta es la nueva administración.

No hay un módulo de información en Movilidad como antes, nadie apoya a la gente que acude, tienen que hacerlo por citas, también poco apoyan en los “Quiscos” les impiden ahora expedir permisos, antes en Movilidad se hacían hasta 200 compraventas por día y se expedían hasta 300 permisos diarios, ahora si hacen 30 compraventas y expiden 5 permisos ya son muchos, y quizás hasta salen cansados, para ellos no ha terminado la pandemia, además si vas con algún gestor y pagas de todos modos te reciben de muy mala gana, y algunos hasta son majaderos, ¿Qué les pasa en Movilidad? ¿Estará hoy contenta la gente con estas nuevas medidas? Cientos de motos y vehículos son detenidos diariamente en grúas al corralón por portar permisos foráneos, en lugar de resolver el problema, será así la práctica de; ¡Primero los pobres!