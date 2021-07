Gobernador buscará recursos extraordinarios para pagar nómina

*Ley lo obligó a pagar el 100% de créditos de corto plazo antes de concluir su mandato, y eso generó una grave presión financiera.

Colima.- El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que la Ley de Disciplina Financiera obliga a los Estados a pagar la totalidad de créditos de corto plazo antes de la conclusión de su gobierno, por lo que el Gobierno del Estado ya los pagó y esto generó una presión financiera que impide el pago de nómina de la segunda quincena de julio.

Recordó que desde el día 1 de su gobierno, se enfocó en trabajar en el saneamiento financiero de la administración estatal, luego de haber recibido al Estado sumido en la peor crisis financiera de la historia moderna.

“Pese a las complicaciones que enfrentamos, en los primeros 3 años de mi gobierno logramos pagar adeudos históricos y si bien, todavía quedaron temas pendientes, también es cierto que logramos avances muy importantes”, explicó durante un mensaje a la población a través de las redes sociales.

Desafortunadamente -dijo- el año pasado y en lo que va del actual, se enfrentó a la peor pandemia en los últimos 100 años, el Covid-19, que representó gastos extraordinarios en el sector salud, así como una marcada caída en la recaudación a nivel nacional y estatal.

En Colima, incluso, se condonaron algunos impuestos y se extendió el plazo de pago de otros para ser lo más solidarios posibles con la gente que se quedó sin empleo, sin ingresos.

Además, se otorgaron despensas y créditos a empresas, “nada de esto había sido presupuestado, porque la pandemia inició en enero de 2020 y el presupuesto de Gobierno del Estado se autorizó en noviembre del 2019”.

Estas presiones y otros factores llevaron a Gobierno del Estado a una crisis económica en diciembre, pues no se contaban con los recursos para poder cubrir los compromisos de pago de fin de año, principalmente los aguinaldos.

Por ello, se recurrió a préstamos bancarios denominados de corto plazo, es decir, aquellos que no tienen que ser autorizados por el Congreso del Estado.

Al solicitarlos en diciembre de 2020, el pago de estos créditos tampoco estaba presupuestado para este año 2021, pues el presupuesto de egresos se autoriza en noviembre y el crédito se tuvo que solicitar en diciembre.

Adicionalmente, en 2017 con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera se obliga a los Estados a no heredar deudas de corto plazo. “Es decir, mientras yo inicié el gobierno recibiendo una deuda de créditos a corto plazo por 638 millones de pesos, a mí la ley me obliga a no heredar deuda, el siguiente gobierno no recibirá este tipo de deudas que yo sí recibí”.

Pagar casi mil millones de pesos en créditos en los primeros 7 meses del año generó una presión financiera gigantesca para las finanzas públicas, que hoy deja a la administración estatal prácticamente sin recursos.

Acompañado del secretario general de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano y del coordinador general de Comunicación Social, Fernando Cruz García; el gobernador reveló que desde el año pasado inició gestiones ante Hacienda para obtener recursos extraordinarios para el Estado de Colima.

Dichas gestiones continuarán y el martes próximo se reunirá ante funcionarios de la Secretaría de Hacienda para continuar con la gestión de recursos.

Se dijo confiado en que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sensibilidad y solidaridad va a ayudar a las y los colimenses para poder cerrar la administración estatal de la mejor forma posible.

Mientras tanto, lamentó profundamente informar que no están en condiciones para poder pagar la segunda quincena de julio que le corresponde a las y los trabajadores de Gobierno del Estado, jubilados y pensionados, ni a enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas ni órganos autónomos para el pago de su nómina correspondiente.

“Sé de las repercusiones que esto genera, sé que la gente tiene compromisos de pago que no esperan, de todo tipo, pero realmente hemos explorado todas y cada una de las opciones posibles y la única manera de poder cumplir con el pago de ésta y las quincenas siguientes es si el Gobierno Federal autoriza recursos extraordinarios para el Estado”, enfatizó.

Calificó a la Ley de Disciplina Financiera como una normativa que ahorca a los gobiernos salientes, pues los obliga a liquidar la totalidad de créditos a corto plazo e impide poder acceder al mercado crediticio.

“Doy la cara para explicarles la situación, porque esta crisis no se deriva ni de malos manejos ni de negligencia del gobierno que encabezo, es a consecuencia de la pandemia, de la baja recaudación fiscal y de las limitantes que nos impone la ley”, añadió.

Finalmente, dijo que continuarán las gestiones y hará lo que sea necesario para lograr una solución; además de comprometerse a mantener informada a la población de cada noticia que se tenga sobre el tema.