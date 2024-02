Gerardo Arteaga, listo para su vuelta a la Liga MX

CN COLIMANOTICIAS

México.- Gerardo Arteaga se dijo preparado a su vuelta a la Liga MX tras su paso por Europa, donde militó con el Genk de Bélgica en los últimos tres años y medio.

El lateral mexicano de 25 años ya arribó a Monterrey para reportar con el Tano Ortiz, quien dejó en claro por qué eligió a ‘La Pandilla’.

“¿Por qué no? Para mí Rayados es un equipo muy grande en México, se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarlo”, mencionó a su llegada a la Sultana del Norte.

El jalisciense señaló que no fue fácil cortar su carrera en Europa: “Me fue difícil tomar la decisión de venir para acá, no fue algo fácil, lo platiqué con mi familia, pero estoy contento de llegar al club de Monterrey”.

Agregando que “en mi momento, creo que sí (fue complicado deja Europa), decidí venir en este momento, Monterrey es muy grande, no lo veo como una decisión mal tomada”.

Para finalizar, Gerardo Arteaga enfatizó por qué aceptó regresar a la Liga MX con ‘La Pandilla’, y declinar ofertas que tenía en la mesa como de América, Santos o Chivas.

“Creo que Rayados estuvo desde el principio en la negociación conmigo, conozco a Rayados desde que estaba en Santos, es un rival que me ha encantado siempre y sobre todo también la ciudad”.

Con la llegada del lateral mexicano, Monterrey cierra su plantilla para el Clausura 2024, quienes después de cuatro jornadas marchan como líderes con 10 puntos, las mismas unidades que América y Tigres, aunque con mejor diferencia de goles.

De esta manera, Gerardo Arteaga vestirá su segunda camiseta en la Liga MX, quien debutó con Santos en octubre de 2016 ante Querétaro, mientras que dio el salto a Europa en verano de 2020 con el Genk de Bélgica, donde disputó 131 partidos y anotó tres goles.

El jalisciense también se dijo preparado para hacer su debut con Monterrey en la próxima jornada, cuando visiten al América el sábado 3 de febrero en la cancha del Estadio Azteca.

Con información de MARCA