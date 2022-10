Gana alumno del Bachillerato 18 concurso nacional ANUIES en Corto

*Se trata de Dónovan Said, quien ganó el primer lugar en la categoría de ficción con su cortometraje “Objetos perdidos”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el cortometraje “Objetos Perdidos”, Dónovan Said Canizalez Franco, estudiante del Bachillerato 18 de la Universidad de Colima, ubicado en el campus Coquimatlán, ganó el primer lugar en la categoría Ficción, del concurso nacional ANUIES en Corto 2022, en el que compitieron jóvenes de bachillerato de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma de la Laguna, la Universidad de Nayarit, Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Monterrey.

Dónovan Said, alumno de quinto semestre, dijo en entrevista que trabajar en este cortometraje “fue un trabajo arduo, pero una una experiencia bastante bonita de la que aprendí que ganar no siempre es estar bien, sino que también tienes que ver qué puedes mejorar en ti y qué puedes hacer mejor para la próxima vez, ya que tener un premio no significa que seas el mejor o perder que seas malo”.

En la premiación, realizada este martes por la tarde, agradeció a las personas que lo apoyaron, reconociendo la calidad de los videos contra los que compitió. A los jóvenes les dijo que “sigan sus sueños y no se den por vencidos” y agregó que su video “comenzó como una meta que ahora ya es una realidad”. Dónovan fue autor de la idea original, escribió el guión, grabó las imágenes y lo editó, pero contó también con un equipo de trabajo. .

En el video un estudiante, al querer recuperar su reloj en el rincón de los objetos perdidos de la biblioteca de su escuela, tiene un encuentro inesperado que lo lleva a otras dimensiones, especialmente terroríficas.

Tanto la proyección de los 20 cortos finalistas como la ceremonia de premiación se realizó en la sala “Guillermo del Toro” de la Cineteca Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG). Además de la ficción, también se premió a las y los finalistas de las categorías de Animación y Documental. En documental, también por el Bachillerato 18, participó el joven Anuar Heriberto Delgado Aguilar, con “Kintsugi: Cicatrices de Tinta”.

Los criterios de evaluación considerados para este concurso fueron: calidad artística, calidad técnica y originalidad, así como la participación del equipo técnico y artístico, además de que la producción debía ser original o adaptación libre, pero sólo de obras literarias (cuento y novela).

El concurso de ANUIES en Corto 2022 fue organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con el objetivo de fomentar la expresión artística entre las y los bachilleres.

Para la realización del cortometraje ganador, se contó con la asesoría y apoyo de la Dirección General de Educación Media Superior y del personal administrativo y docente, así como de las y los alumnos del Bachillerato 18.