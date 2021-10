Gabriela Benavides, trabajando por la gente/ Cuestionan gabinete de Indira/ Cobranza extrajudicial de predial y agua en Manzanillo…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

La Senadora por Colima Gabriela Benavides Cobos ha realizado grandes esfuerzos para estar en el estado atendiendo a la ciudadanía en sus diferentes casas de gestión y la verdad que son muchas las personas que se acercan a Gaby Benavides para solicitar gestiones ante instancias federales, pero también a brindar solución a peticiones ciudadanas, ya que en días pasados en el municipio de Manzanillo estuvo entregando apoyos al sector salud y al educativo.

Tuve la oportunidad de dialogar con ella, y hablamos de la visión que se tiene para que desde el Senado de la República se trabaje de forma coordinada en beneficio de los habitantes del estado. Hablamos de temas de derrumbes carreteros en la zona de Minatitlán, mismos que mantienen incomunicadas a las personas, hablamos de los temas sentidos de Manzanillo, entre ellos, las inundaciones y los programas sociales que la gente le menciona que sería bueno que regresen. Y es que nadie puede olvidar los exitosos programas sociales que durante su administración municipal fueron impulsados, principalmente al sector educativo, donde puedo recordar la construcción de comedores y techumbres en planteles educativos, los uniformes escolares gratuitos, mismos que incluían el calzado, el apoyo de becas para estudiantes de educación básica y superior, el impulso al deporte y los apoyos a madres solteras y personas con discapacidad.

La historia de Gabriela Benavides Cobos difícilmente será olvidada, pues en sus programas, en miles de beneficiarios, en las calles de concreto y las de nuevo encarpetamiento, está su firma, esto sólo por citar unos ejemplos. Desde el Senado, seguirá trabajando para el bien de los colimenses, pero muy especialmente, para beneficio de los manzanillenses.

CUESTIONAN AL GABINETE DE INDIRA VIZCAÍNO es un tema que debe llamar la atención, porque se puede criticar a quien no ha realizado bien el desempeño de sus funciones, pero es lamentable que aún no están despachando los 18 designados por la gobernadora electa y están siendo cuestionados.

Al parecer la oposición ya no encuentra la forma de intentar desgastar a Indira Vizcaíno, clara muestra de que ya se les fue y que definitivamente no pudieron obtener una rebanada de pastel como estaban acostumbrados cuando se trataba de repartirse el poder en el pasado. Solo recordarles que es facultad de la gobernadora electa, el nombrar a quienes le van a acompañar en su gabinete, y en el hay personas que se identifican plenamente con la lucha de la izquierda en el estado de Colima y la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y si a esto le sumamos que un porcentaje muy importante trabajó en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc en 2015, y mientras cumplan con los requisitos que marca la ley, no hay sustento para cuestionar las posiciones.

Y es que vemos que quienes la van a acompañar, no tienen compromisos con el pasado, por ejemplo, el Secretario de Educación y Cultura Adolfo Núñez, es un docente frente a grupo, que conoce a fondo las necesidades del sector educativo, que no tiene compromiso alguno con los actores del pasado, para entonces marcar un antes y un después en la educación y la cultura en el estado.

Y es que hay que decirlo como es, al frente de la educación del estado ya estuvieron muchas vacas sagradas, que son muy buenos para los discursos plagados de retórica, y saben cuidar bien sus formas, pero en la práctica los resultados son completamente diferentes.

Solo espero que el nuevo titular de educación haga justicia a quienes han sido vulnerados en sus derechos, a quienes han sido discriminados, perseguidos e incluso afectados en sus condiciones laborales, por tener ideologías políticas diferentes. Me queda claro que en educación habrá muchos cambios y esperemos por el bien de miles de alumnos y trabajadores, las decisiones sean convenientes.

COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE PREDIAL Y AGUA EN MANZANILLO de muy mal gusto se ve que el Ayuntamiento de Manzanillo esté permitiendo que se realice esta persecución de ciudadanos que aún no se han puesto al corriente con sus adeudos de predial y agua; la realidad es una, la situación económica es crítica, más desde el inicio de la pandemia, y hay familias que viven prácticamente al día, lo que trae como resultado la morosidad en los pagos.

De acuerdo con la información, se está en espera de que se anuncien los descuentos de recargos y multas de predial en el Congreso del Estado y considerando los pagos de fin de año, deberían reconsiderar la postura de trabajar a través de un despacho jurídico, que va repartiendo notificaciones a diestra y siniestra y que, además, utiliza documentos que en algunos casos intentan dar a entender que un juez está ordenando dichas acciones, cuando no hay tal situación.

El pueblo de Manzanillo no necesita que lo presionen de ésa forma, requiere que bajen los costos de predial que están por los cielos y que los legisladores locales se pongan a trabajar en ello, además que de acuerdo al importe predial que se paga, sea la calidad de los servicios que recibimos los manzanillenses, pues me queda claro que a la mayoría de los funcionarios de primer nivel en la presidencia no les afecta por una simple y sencilla razón, no tienen casa propia en Manzanillo y les da igual, el calvario que diariamente vivimos los que si residimos aquí.