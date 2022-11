Funcionarios que dieron información de los ‘aviadores’ fueron despedidos: Laura Montes

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Dos de las personas “clave” en la denuncia por desvío de recursos públicos en el ayuntamiento de Tecomán, fueron despedidos de la administración, la primera fue la directora de recursos humanos, Aida Araceli Plascencia Núñez, y recientemente el coordinador administrativo de servicios públicos José Luis Martínez Rivas, esto lo reveló la regidora Laura Montes.



Explicó que los dos ex funcionarios habrían comparecido y/o entregado documentación sobre la nómina y sobre el centro de trabajo en el que supuestamente laboraban “es reproblable el actuar del alcalde que funcionarios responsables, honestos y transparentes dieron testimonio de la verdad y entregaron documentos solicitados, con los que yo después sustenté la denuncia por desvío de recursos públicos”.



Laura Montes admitió que recibió la notica con tristeza y enojo que, en el caso de José Luis Martínez Rivas, no pudo haber un despido como tal debido a que es sindicalizado, pero sí fue removido de ser coordinador administrativos de la dirección de servicios públicos, “él fue la persona con la que se realizó la fe de hechos para constatar que las personas que aparecían en nomina en sus centros de trabajos adscritos, no los conocían”.



Laura Montes reprobó que por hacer correctamente su trabajo, los quiten para conservar a quienes “les sirven para tapar sus irregularidades”.



A manera de ejemplo, dijo que del contralor que no ha dado una explicación al respecto, y ahí sigue, lo mismo con el director de servicios públicos que no sabía lo que pasaba en su dependencia, “los dos ahí siguen, así las cosas de tristes en el ayuntamiento de Tecomán”.