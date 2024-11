FUERA DE LA JUGADA FOSFO-FOSFO

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

El todavía delegado del Partido Movimiento Ciudadano en Colima, Benjamín Alamillo González, ha tenido a bien anunciar que “probablemente” en el año 2025 se definirá la dirigencia estatal de esa franquicia partidista, mencionando como “piezas fundamentales” para encabezarla a las ex alcaldesas de Colima, Elia Margarita Moreno González; y de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez; y al exdiputado local, José de Jesús Dueñas González.

¿Y el exdirigente magisterial, ex secretario de Educación, ex alcalde de Colima, exdirigente estatal del PRI donde también estuvieron Elia Margarita y José de Jesús, ex candidato de MC a la alcaldía capitalina 2021-2024 y regidor en funciones Federico Rangel Lozano? Fuera de la jugada, ni lo menciona Alamillo porque no pertenece a lo que aún resta del grupo político de José Ignacio Peralta Sánchez y su concuño Carlos Arturo Noriega García-Noriega, mucho menos la porteña de corazón Griselda Martínez a quien Alamillo mencionó solamente para completar la terna.

A pesar de aventajar de calle a las “tres piezas fundamentales” mencionadas en el primer párrafo, en experiencia en cuestiones sindicales, conocimiento de la administración pública estatal y de la municipal, oficio político, talento directivo y tiempo de militancia en las filas naranjas, Elia Margarita dejó a Federico fuera del reparto de las diputaciones locales plurinominales, dos, una de las cuales fue para la cónyuge del operador político de aquella. Con estos antecedentes, si bien le va, a Federico Rangel el dueño del balón del mismo color, José Ignacio peralta Sánchez, le asignará un cargo partidista de segundo o tercer nivel. Ya dependerá de Federico Rangel si lo acepta.

El que le haya puesto alma, vida y corazón en sus dos campañas electorales ya como emecista, la primera en los comicios del año 2021 cuando contendió por la alcaldía, y la segunda en 2024 yendo de candidato a síndico en la planilla que encabezó Elia Margarita Moreno González con sus tenis Fosfo-Fosfo que no se quita de sol a luna, no significa nada para Peralta Sánchez que quiere a su cuñada al frente de MC Colima y a su muchacho José de Jesús Dueña García de su segundo de a bordo.

Federico Rangel Lozano es institucional a toda prueba, pero una cosa es serlo y otra, muy diferente, aguantar blandido y cooperado, los malos modos y los peores tratos de quienes, Peralta Sánchez y su grupo ahora convertidos a emecistas, lo ven como Dios ve a los conejos. Pero todo tiene un límite, y en un arranque de dignidad y coraje, el profe Fede puede mandarlos a Chihuahua a un baile como lo hizo cuando lo maltrataron en el PRI entonces del ahora dueño de MC Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.

Ya habrá tiempo y oportunidad de comprobar de qué está verdaderamente hecho el regidor Rangel Lozano, de ver si se crece al inmerecido castigo y actúa en consecuencia, o si termina acomodándose a la nueva situación acompañando en un cargo de asuntos sin importancia a Elia Margarita Moreno González que lo considera “su gente” para hacer presiones y chantajes en el Cabildo.

Cierto es que en política la dignidad y la congruencia no son valores que se honren como debiera, pero suele haber excepciones. Federico Rangel Lozano puede ser una de ellas. La excesiva e inmerecida rudeza política con la que ha sido tratado por los dueños de la franquicia en colima del partido propiedad de Dante Delgado Ranauro amerita de su parte una contundente respuesta.

Se dice que…

*El prospecto a la gubernatura del estado 2027-2033, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, para concretarla, ha conformado una cuarteta de estrategas políticos integrada por Rubén Carrillo Ruiz, Rubén Pérez Anguiano, Rogelio Guedea Noriega y Juan Carlos Yáñez Velazco, misma que Obama la hubiera querido tener para su candidata a la presidencia de los USA, Kamala Harris.

*A nivel territorial, hoy por hoy el panista con mayor presencia y liderazgo en el estado es el exdiputado local y exdiputado federal de mayoría relativa y alcalde de Colima, Riult Rivera Gutiérrez. Por ello y otras razones más, su opinión sobre el relevo directivo de su partido en puerta deberá ser escuchada por el alto mando panista nacional, no nada más la de la repetidora diputada federal plurinominal Julia Lizet Jiménez Angulo. Ambos tienen una buena relación con el nuevo dirigente nacional de su partido.

*La protagónica síndica municipal de Colima, Itzel Ríos De La Mora, cree que está como estuvo en el sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto, en el Senado de la República, pues le exige al personal del H. Ayuntamiento que le cubra su alimentación especial como si fuera parte de sus derechos como tal. También una espaciosa y bien equipada oficina digna de su estatus. Por cierto, se le pega tanto al alcalde que el pueblo bueno piensa que ella es la primera dama capitalina.

