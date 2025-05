Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 como reemplazo de Jack Doohan en Alpine

CN COLIMANOTICIAS

Italia. – El piloto argentino Franco Colapinto sustituirá al australiano Jack Doohan en la escudería Alpine de Fórmula 1 a partir del próximo Gran Premio de Emilia-Romagna, en Italia, que se disputará en el circuito de Imola del 16 al 18 de este mes.

¡VamosFranco! 🇦🇷@FranColapinto will be making the step up to race driver for the next five races. pic.twitter.com/tafrINGm4B — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 7, 2025

Colapinto correrá los próximos cinco grandes premios con Alpine -Italia, Mónaco, España, Canadá y Austria-, que lo tenía como piloto sustituto desde el principio de esta temporada, según confirmó el equipo en un comunicado en el que atribuye a cuestiones técnicas el relevo de Doohan, que queda como reserva.

Su participación con la escudería francesa supone el regreso de Colapinto a la Fórmula 1 después de que se estrenara la pasada temporada con Williams, donde sustituyó al estadounidense Logan Sargeant.

Con Williams, corrió nueve carreras y sumó cinco puntos al quedar octavo en Azerbaiyán y décimo Austin (Estados Unidos).

EVALUACIÓN

Alpine justifica que el cambio de Doohan por Colapinto responde a un replanteamiento táctico después de que el australiano no sumó ningún punto en las primeras seis carreras de este año.

Bold moves and wheel-to-wheel racing ⚔️ Franco Colapinto made an instant impact when he joined the grid in 2024 👋#F1 pic.twitter.com/Rz6Gl2DBTQ — Formula 1 (@F1) May 7, 2025

“Como parte de una evaluación en curso de su alineación de pilotos, el equipo ha tomado la decisión de rotar uno de sus asientos de carrera para las próximas cinco rondas del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2025”, señala Alpine en el comunicado.

Doohan, de 22 años, fue ascendido al equipo principal en el verano pasado para sustituir al francés Esteban Ocon.

El piloto australiano no ha estado a la altura respecto a su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, quien lleva siete puntos.

The Alpine line-up for the next five rounds 🇦🇷🇫🇷#F1 pic.twitter.com/VUsnl4ewMh — Formula 1 (@F1) May 7, 2025

A pesar de la sustitución, Alpine enfatiza que Doohan “sigue siendo una parte integral del equipo y será la primera opción del piloto de reserva durante este período de tiempo”.

La incorporación de Colapinto llega pocas horas después que el director del equipo Oliver Oakes renunciara a su puesto, que pasa a ocupar Flavio Briatore.

Con información de Latinus