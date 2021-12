Fomenta UdeC conciencia sobre derechos humanos de personas con discapacidad

*Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Voluntariado y el CEDEFU realizaron la conferencia“Los Derechos Humanos de las personas con Discapacidad”, que impartió Joaquín Alva, de la CNDH.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, la Universidad de Colima realizó la conferencia “Los Derechos Humanos de las personas con Discapacidad”, impartida por el Dr. Joaquín Alva Ruiz Cabañas y en la que participaron estudiantes, docentes y funcionarios de la institución.

En el evento, organizado por el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria y el Voluntariado Universitario, el Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la casa de estudios señaló que “este día no tendría sentido si no se generan y ponen en práctica acciones positivas. En la Universidad, puedo reconocer al menos tres acciones que hemos implementado para no dejar a nadie atrás, como lo pide la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU”.

Las tres acciones son: generar documentos en los que se garantiza el derecho humano a la educación desde un enfoque innovador e inclusivo, crear un área específica dentro del CEDEFU para atender la discapacidad y realizar una capacitación para promover los derechos y bienestar de las personas con discapacidad, para que la gente tome conciencia de su situación en la vida política, social, económica, cultural y sobre todo académica.

Finalmente, el rector invitó a seguir planeando, estructurando y capacitándose, y a participar en los proyectos institucionales y externos, como los Programas MUSE y ENTENDER, “dirigidos a la atención de éste y otros grupos en situación de vulnerabilidad”.

En su conferencia, Joaquín Alva Ruiz, director general de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que, según datos propios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial el 10 por ciento son personas con diversas deficiencias: motrices, sensoriales, intelectuales o mentales; “en México somos alrededor de 15 y 20 millones de personas con discapacidad: somos un colectivo que siempre ha perseguido ejercer sus derechos en igualdad”.

Estos esfuerzos, agregó, han derivado en resultados como el logrado en 2008, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala principios y derechos de este colectivo y que fue ratificada por México elevándola a rango constitucional.

“Debemos entender que la discapacidad no la tenemos las personas -comentó-, es el resultado de factores a los que se expone una persona con alguna deficiencia que, cuando interactúa con la sociedad, se enfrenta a diferentes barreras que le impiden su participación plena con igualdad en la sociedad”. Él, más que hablar de discapacidades, utiliza el término deficiencia.

En cuanto a las barreras que enfrentan las personas con distintas deficiencias, dijo que la más difícil y complicada es la discriminación, “es la peor barrera a la que una persona con discapacidad se puede enfrentar, genera transformación negativa y disminuye el valor de la persona”.

Por ese motivo, ofreció recomendaciones generales para derribar dichas barreras, como serían respetar el espacio de las personas, ser pacientes, utilizar el lenguaje adecuado, actuar con naturalidad, mostrarse abierto a la diferencia y preguntar siempre antes de actuar.

“Cuando te refieres a una persona de forma peyorativa -dijo-, te sumas a la barrera de la discriminación. Si no entendemos que desde nuestro lenguaje contribuimos a esa gran muralla, esto va a seguir imponiéndose, estaremos destinados a nunca avanzar, a jamás ser una sociedad que deja de discriminar, que se entiende, que es consciente”.

Por último, Joaquín Alva dijo que debemos saber cómo acercarnos, “ser empáticos con cada uno de estos colectivos tan diversos y con necesidades tan diferentes; vivámoslo, entendámoslo y practiquémoslo. La inclusión es un proceso al que debemos incorporarnos todos”.

Por último, Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del Voluntariado, agradeció al conferencista y se dijo “segura de que los conceptos que mostraste, a partir de hoy, los aplicaremos todos y todas. Este día es la ocasión propicia para reflexionar como sociedad, qué hemos hecho y qué falta por hacer, pues la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales”.

Desde el Voluntariado, concluyó, “estamos listas y listos para hacer valer los derechos humanos de las personas con discapacidad y sumar esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil, así como con instancias del gobierno y con ustedes, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sabemos que aún queda mucho por hacer en este tema y desde el voluntariado de la UdeC asumimos el compromiso de sumar esfuerzos a la cultura de la inclusión, es por ello que hacemos extensiva la invitación a sumarnos para eliminar las barreras físicas y culturales; construyamos sociedades resilientes y creemos oportunidades que no dejen a nadie atrás”.