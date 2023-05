Finaliza 38 Reunión Internacional para Estudio de Mamíferos Marinos, en Manzanillo

*Además de la clausura, se premiaron los mejores trabajos de alumnas y alumnos que expusieron en este evento académico en el que participaron 85 instituciones educativas de varios países.

Manzanillo, Col.- El Teatro Universitario abrió sus puertas para clausurar la 38 Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos que organizó en estos días la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMMA), que tuvo como lema: “Transmisión generacional del conocimiento” y que se realizó en el campus El Naranjo de la Universidad de Colima en Manzanillo.

Durante su realización hubo más de 120 actividades, entre exposiciones, paneles con especialistas, conferencias magistrales, charlas, exhibiciones y exposiciones tipo cartel.

Ana María Gallardo Vázquez, delegada de la UdeC en Manzanillo, en representación del rector Christian Torres Ortiz Zermeño, dijo en el acto de clausura que fue grato compartir experiencias, ver el entusiasmo y participación de investigadores de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Islas Galápagos, Ecuador, México y Estados Unidos.

En la mesa del presídium también estuvieron Obed Guzmán, director de la Facultad de Ciencias Marinas y Christian Daniel Ortega Ortiz, presidente de la SOMEMMA y profesor investigador de la Universidad de Colima. Como parte de la ceremonia de cierre, se premiaron las mejores ponencias y carteles de estudiantes.

Las y los ganadores en la categoría de Carteles de Licenciatura fueron: primer lugar, Adrián Zamora Zavala, con el trabajo “Confirmación molecular de la identidad de dos Mesoplodontes Pigmeos (Mesoplodon peruvianus) localizados en el Golfo de California, México”; segundo lugar, Silvia Lorena Ruano con: “Distribución y morfología de Orcinus orca en el Mar Caribe”, y tercer lugar, Raziel Meza Yáñez con: “Interacciones entre misticetos y odontocetos en aguas del Pacífico Mexicano… ¿juego u hostigamiento?”

En cuanto a los carteles de maestría, el primer lugar fue para Brenda Mejía con: “Análisis de la dieta del lobo marino de California (Zalophus californianus) mediante restos duros en heces y metabarcoding (ADN ambiental) en Los Islotes, Bahía de La Paz”, mientras que el segundo lugar fue para Julio Delgado Rodríguez con el trabajo: “Variabilidad en la dieta de la ballena azul inferida mediante escatología molecular”.

En la categoría de Carteles de Doctorado, el primer lugar fue para Arturo Bell Enríquez con el trabajo: “Hacia un modelo para relacionar los hábitos alimentarios con la variabilidad ambiental”; el segundo para Nataly Morales Rincón con: “Estudio preliminar del comportamiento y repertorio acústico de Tursiops truncatus en un área de alta actividad pesquera de Alvarado, Veracruz, México” y el tercer lugar para Omar Ramírez Flores con: “Análisis de selección adaptativa del genoma del rorcual común (Balaenoptera physalus). Integridad de anotación de genomas completos de misticetos”.

En la premiación de exposiciones orales de Licenciatura, las y los ganadores fueron: primer lugar, María Fernanda Félix con el trabajo: “Caracterización fenotípica de enterobacterias de crías de elefante marino del Norte (Mirounga angustirostris) nacidas en el Archipiélago de San Benito”; segundo lugar, Juan José Hernández-Martínez con: “Diversidad de los fenotipos de enterobacterias y resistencia a antibióticos en cepas de E. Coli aisladas del tracto entérico de crías de lobo marino de California”, y tercer lugar, Brandon García Álvarez con: “Asimetría fluctuante y salud de crías de lobo marino de California: un enfoque biogeográfico”.

Más adelante se premió a la Categoría de Maestría y los resultados son: primer lugar, Diana Nieves-Martínez con: “Huella transcriptómica de la transformación epitelial genital del lobo marino de California”; segundo lugar, Carla Cadena Valdivia con: “Impacto de las anomalías climáticas en la salud e inmunidad del lobo marino de California”, y tercer lugar, Cecilia Gómez de Santiago con: “Comportamiento y asociación de ballenas azules hembras en el Parque Nacional Bahía de Loreto, México”.

Enseguida continuaron con la entrega de reconocimientos a las y los galardonados en la categoría de Orales Doctorado: primer lugar, Romina Cruz Vallejo con “Segregación alimentaria por clases de sexo y edad en el lobo fino de Guadalupe de Isla, México”; segundo lugar, Yara Juárez Campusano con: “¿Qué nos dice el bacterioma entérico sobre la salud del elefante marino del Norte durante su ayuno neonatal?”, y en tercer lugar, Myriam Llamas-González con el trabajo: “Datos genéticos de las ballenas jorobadas del Pacífico Central Mexicano revelan la afiliación a su zona invernal”.

A manera de cierre, se ofreció una presentación del Mariachi de la Universidad de Colima que dirige Eliseo Madrigal y hubo una emotiva función del Ballet Folklórico de la casa de estudios, bajo la dirección de Cristian Azael Gutiérrez.

Más de 85 instituciones educativas participaron en la edición 2023 de esta reunión internacional, así como empresas y organismos que se sumaron para promover este evento de la SOMEMMA como el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF) en alianza Fundación Telmex-Telcel, Logística Woodward, Animal Welfare Institute, International Fund for Animal Welfare, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima y el Ayuntamiento de Manzanillo.

De igual manera, Grupo CIMA, Hazesa, OCUPA-SSA México, KMS; The Marine Mammal Center, Cervecería de Colima, Alsecont M&R, Hotel Plaza Tucanes, Estrategia informativa, Clásico Ron, Subsecretaría de Turismo, Grupo Mar, One It, Intermedia Control Fruit, Recicladora Shigadi, Restaurante Oasis, Restaurante Don Comalón, Municipio de Comala, Héctor Urióstegui y las regidoras Lupita Ruano, Jocelyn Calleros y Karla Assaleih.