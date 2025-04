FIFA confirma que América puede ir al Mundial de Clubes 2025

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos. – El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que América sería el sustituto de León en el Mundial de Clubes 2025; jugarían playoff ante LAFC.

Tras semanas de especulaciones, Gianni Infantino rompió el silencio respecto al sustituto de León en la siguiente justa veraniega a celebrarse en Estados Unidos.

Dando el 5 ó 6 de mayo como fecha límite para que el TAS defina el futuro de James Rodríguez, Andrés Guardado y León en el Mundial de Clubes 2025, Infantino indicó lo siguiente:

El caso va a ser decidido por el TAS el 5 ó 6 de mayo, entonces en un par de semanas vamos a tener la decisión final y definitiva, que por supuesto vamos a respetar”.

Dejando de lado todos los rumores, fue el mismo presidente de la FIFA quien indicó que el partido de playoff que tanto se ha especulado entre LAFC y América, es una posibilidad real:

Lo que se está mirando es posiblemente jugar un playoff entre el perdedor de la final de Champions de CONCACAF ante León (LAFC) y el siguiente equipo en el ranking que es el América”.

Sin fecha confirmada para este posible partido eliminatorio (mismo que se jugaría a 90 minutos, tiempo extra y/o penales), tanto América como LAFC deberían hacer un espacio en sus calendarios a finales de mayo, ya que el Mundial de Clubes 2025 arranca el 14 de junio con el partido entre Inter Miami de Lionel Messi y Al-Ahly (Egipto).

Ya sea América o LAFC quien sustituya a León, compartirían el Grupo D del certamen con Chelsea (Inglaterra), Espérance (Túnez) y Flamengo (Brasil).

Cabe señalar que, tal y como lo aclaró Gianni Infantino, no habrá ningún tipo de decisión oficial hasta que el TAS dé un veredicto final sobre el tema de León y su posible salida del certamen internacional por temas de multipropiedad.

