Facultad de Economía, a la vanguardia en internacionalización: Rector

*José Manuel Orozco, director de plantel, presentó su informe de labores 2021.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Facultad de Economía “es una comunidad que tiene una ruta perfectamente trazada, es referente importante en el tema de internacionalización y este año desarrolló un relevante modelo de vinculación”, dijo el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño tras escuchar el informe anual de actividades que rindió ante el consejo técnico de este plantel el director José Manuel Orozco Plascencia.

También recordó que la Facultad de Economía hace unos años era una comunidad pequeña, “siempre debatiéndose por la demanda a un único programa, que era la Licenciatura en Economía”. Sin embargo, continuó, “en siete años ha duplicado su matrícula, tiene tres programas de licenciatura y dos de posgrado”, comentó.

En este sentido, Christian Torres Ortiz reconoció el trabajo no sólo del director sino de ex directores y ex directoras, “porque se nota una ruta trazada de lo que quiere este plantel en el mediano y largo plazo”. Asimismo, comentó que esta comunidad logró ser un referente internacional, según el reporte de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica (DGRICA), con sus siete programas de doble grado, y también en temas de la vida académica, científica y de vinculación en la UdeC”.

Por último, dijo que este trabajo no es común verlo en otras facultades de la casa de estudios.

Por su parte, Orozco Plascencia agradeció la presencia y participación del rector en varias actividades del plantel en los últimos meses, y reportó puntualmente las acciones para el retorno a las aulas, lo desarrollado en línea, los planes de la facultad hacia el año 2050, los ejes transversales en la internacionalización, la vinculación con el sector productivo y la armonía laboral.

También destacó el sistema de academia de profesores y sus talleres integradores, la mejora de sus indicadores y el trabajo en las metas planeadas, así como lo realizado en torno a tutorías, al uso de recursos educativos digitales para el apoyo a la docencia y el nivel de productividad con un importante incremento en la producción de artículos de libros, etc.

Por último, dijo que remodelaron y dieron mantenimiento a las instalaciones, y reconoció el apoyo de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica para trazar la ruta de internacionalización y que lograron optativas de idiomas de chino mandarín y francés, desarrollar la Metodología CLIL y siete convenios de doble grado.

Para finalizar, señaló la experiencia del Colaborative Online International Learning (COIL, Center), las clases espejo, co-tutelas y co-asesorías de tesis en convenios de doble grado, y retos en las acreditaciones por el CONACE, posgrados en CONACyT, y el IDAP Ceneval.