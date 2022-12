Exponen obra ‘Mi madre me nombró virgen’ en Museo del Paso

*De la joven Hillary Villegas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Museo Fernando del Paso de la Universidad de Colima abrió sus puertas a la exposición “Mi madre me nombró virgen”, de la artista Hillary Villegas, en cuyo proyecto personal e intimista recupera memorias, reflexiones y significados personales del icono religioso más importante de la cultura mexicana: La Virgen de Guadalupe.

Por lo tanto, su propuesta consiste en transformarla en resistencia y fuerza de las mujeres. Así, comentó la curadora de la exposición, Tita Rivera, “Hillary hace su propia interpretación de esta imagen guadalupana y la lleva como símbolo de lucha en momentos en que las mujeres estamos siendo agredidas, violentadas; retoma esta imagen como fortaleza que se vincula a historias que estamos viviendo muchas mujeres”.

Este proyecto visual formó parte del trabajo de titulación de la joven artista, y aunque en un principio n nació como idea de apropiación, sino de exploración, la pandemia la llevó a buscar un sentido distinto; “de niña me la pintaban como esta figura maternal que te cuida y te protege, pero también este drama de presión interna que representaba a esta imagen colonizadora, aprensiva; y lo que buscaba entonces era reinventar esto”.

Para ello realizó una exploración de artistas, de investigaciones sociales que hablaban de un concepto distinto que le hizo conectar con este icono religioso; “artistas chicanas de los años 60, el feminismo chicano, tenían ideas muy hermosas, que al final de día terminé creyendo en eso que esperaba no creer”.

“Al final del día -continúo-, la Virgen de Guadalupe representa a una mujer en un país como México que está siendo muy feminicida, que es extremadamente violento con sus mujeres; al final del día te das cuenta que ella es mujer y eso es algo que no se nos debe olvidar, esa fue la puerta de entrada, me liberó y por fin tuve alguien a quién ver, alguien como yo que es Morena, que es mujer, que parió; la comencé a ver más humana, ahí encontré la más fuerte, no como la figura que castiga, que sólo te observa desde lo alto, sino como a alguien a quién acudir cuando estás sola, alguien que sabes que te va tender esta mano, cobijo, que es como tú”.

“Mi madre me nombró virgen”, dijo, es una muestra hecha desde la comunidad, con experiencias y formas de pensar de distintas mujeres, quienes también participaron en la creación de algunas piezas. En la sala de exposición encontrarán cinco obras de arte-objeto, una instalación sonora y pintura. La muestra permanecerá abierta al público hasta marzo de 2023. Puede visitarla de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

En la inauguración también estuvieron presentes Ada Karmina, directora del Museo Fernando del Paso, así como Antonio Carranza y Mario Rendón, de la Escuela de Artes Visuales de la UdeC.