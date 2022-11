¿ÉXITO O FRACASO EN PRIMER AÑO DE GOBIERNO?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Para el próximo miércoles 23 de noviembre de 2022 se tiene contemplado realizar el primer informe de la nueva administración estatal de Morena, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva dará a conocer sus acciones más importantes en sus primeros doce meses de gobierno, su informe lo hará en el Congreso del Estado y después lo replicará en los diez municipios del estado como parte de su estrategia política.

Por lo anterior previo a dicho informe se ha desplegado propaganda en camiones y varios espectaculares en las principales ciudades como es la costumbre política, resaltando el programa ColiBecas-Computadoras, ColiBecas-Uniformes y ColiBecas-Mochilas y útiles escolares, en donde se asegura que el Gobierno del Estado invirtió más de 200 millones de pesos para apoyar a miles de estudiantes y familias de toda la entidad, que tienen hijos en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

INDIRA INICIA ANTE UN ESCENARIO COMPLEJO

Los análisis y evaluaciones de la opinión pública colimense del gobierno estatal de Indira están al fondo, casi todos la reprueban, pero el rechazo y crítica a su administración según su equipo es porque recibió de José Ignacio Peralta un gobierno estatal colapsado económicamente, hasta denunció Indira que habían detectado anomalías con cerca de 1,800 millones de pesos, pero no se acreditó nada, se olvidó y le tronó una bomba inesperada desde su inicio, el grave conflicto en el CERESO con varias muertes entre las organizaciones criminales provocando una ola de violencia que no ha parado a la fecha, creando una percepción más negativa.

PARA EL PAN ES UN FRACASO

No tendrá nada que informar la gobernadora Indira Vizcaíno en su primer año de gobierno, señaló la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Julia Jiménez Angulo, quien dijo que para los colimenses ha sido un año de retrocesos en todos los sentidos y en rubros muy sensibles, como seguridad pública, salud, agricultura, educación y economía, además de no hacer obra pública, por señalar algunos.

La también diputada federal y líder panista señaló que lamentablemente “Indira Vizcaíno no ha sabido gestionar y no ha sabido trabajar ni implementar estrategias ni políticas públicas a favor de las familias colimenses” y agregó que, de acuerdo con las cifras oficiales, Colima ocupa los primeros lugares en inseguridad o violencia, “ya se ganó el primer lugar en homicidios dolosos, pues del 1 de enero al 27 de octubre de 2022 registro 747 asesinatos, 621 desaparecidos y 105 embolsados”, cuestionó; ¿Quién puede decir que ha sido bueno su gobierno?

PARA EL PRI MORENA ESTÁ REPROBADA

El dirigente estatal del PRI, Arnoldo Ochoa González, señaló que los colimenses ya reprobaron el primer año del gobierno estatal con las encuestas nacionales, en el actual Gobierno de Indira Vizcaíno, la seguridad pública está por los suelos ante tanta violencia, y la salud pública en otra grave crisis, con gran desabasto de medicamento, la infraestructura también está en pésimas condiciones, la pobre gente que no tiene Imss ni Issste está peor que antes porque les quitaron el seguro popular que se tenía para conformar el Insabi pero que ante su fracaso lo desaparecieron a los tres años dejando volando a la pobre gente sin apoyo médico social obligándolos a recurrir a servicios médicos particulares, agregó que no ha hecho tampoco ninguna obra pública.

INDIRA AL FONDO ANTE EVALUACIÓN DE GOBERNADORES

La gobernadora de Colima está entre los tres gobernadores con la peor aprobación del país de acuerdo con diversas encuestas, en la evaluación de Gobierno de Consulta Mitofsky la mandataria ha ocupado el puesto 29 de 32 gobernadores; mientras que en el ranking de México Elige del mismo periodo está ha ocupado el puesto 31.

LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE SU GOBIERNO

Para no entrar en cuestionamientos personales ni las felicitaciones a su mandato si es que no las merece, la realidad es que sí hay una mala percepción social de su administración estatal provocada por muchos factores entre los principales sin duda son la inadecuada política de comunicación social, de hecho hasta su papá Arnoldo Vizcaíno ya lo mencionó en los medios informativos, desconozco quien o quienes son los responsables de la Comunicación Social, se requiere mayor dinamismo y coordinación con los medios informativos.

URGEN CAMBIOS EN GABINETE Y EN ESTRATEGIAS

No todo es responsabilidad de Comunicación Social si algunos titulares de las dependencias son inoperantes o nada colaborativos porque no tienen visión para resolver la problemática que les compete, pues hay miembros del gabinete que deberían ser removidos porque ya les dieron su oportunidad y no funcionaron. Son muchos detalles y factores para mejorar la percepción, no hay un plan o alianza estatal para integrar a la sociedad a los problemas de seguridad pública, tampoco hay visitas de la gobernadora al Issste, al Hospital Universitario para que vea las graves carencias y gestione y atienda la problemática, además las salidas constantes de la gobernadora a las campañas políticas de Morena en otros estados molesta mucho a la población porque antes Morena criticaba fuerte las salidas de Nacho Peralta a México por lo que debe haber congruencia, sobre todo cuando aseguran que no hay recursos económicos, por ello la evaluación del gobierno de Indira es más de percepción y la otra gran verdad es que el gobierno federal no suelta lana extra para Colima, es duro.