Estudiantes cubanos comparten experiencias de movilidad en Colima  

*Leidys y Daniel participaron en el programa “Diálogos interculturales” de la Universidad.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “¿Cómo es la experiencia en Colima para dos estudiantes extranjeros?” Con esta pregunta inició el programa “Diálogos Interculturales”, en donde se abordó la experiencia de Leidys Rosa Rodríguez y Daniel Chaviano, estudiantes de Cuba de movilidad internacional en la Universidad de Colima.

En este encuentro, ambos estudiantes conversaron y respondieron las dudas de estudiantes de la Universidad, como por ejemplo, qué es lo que más han disfrutado de Colima, cómo se sintieron al llegar a nuestro país, con otra cultura, y qué es malanga (tubérculo muy utilizado en la cocina tradicional cubana, con alto valor nutrimental).

Leidys Rosa Rodríguez compartió que lo que más ha disfrutado de Colima “es la gente; fuera de México hay muchos prejuicios en relación a la seguridad. Vine con miedo. Aunque somos latinos y estamos en el mismo continente, México y Cuba siempre han tenido lazos, incluso en la historia. A pesar de sentir miedo encontré personas muy lindas que me apoyaron mucho, como mis compañeros de aula, profesores e incluso gente en la calle”.

“Mira, tuve una experiencia: los primeros días que llegué tuve que ir a Manzanillo para hacer el papeleo de migración y cuando regresaba estaba perdida y le pregunté a una muchacha, ¿cómo puedo agarrar un taxi y cuánto cuesta hacia dónde voy? Ella me explicó. Cuando ya estaba montada en el taxi me dice: ‘toma mi número para que cuando llegues a la casa me escribas para decirme que llegaste bien’, y eso a mí me impresionó. En Cuba somos así y no me lo esperaba en México”.

Para Daniel Chaviano su experiencia fue similar; “comparto lo que dice mi compañera, porque la Ciudad de México no tiene nada que ver con Colima, es muy acogedor el estado”.

Sobre la pregunta ¿por qué elegir Colima? Daniel contestó: “Por los antecedentes de que yo conocí a un cubano que ya vivía aquí en Colima y me habló de la tranquilidad con la que se vive en esta ciudad. Es admirable la seguridad, porque no es lo que nos decían de México. Esto lo comprobé después de seis meses de estar en Colima. Me gusta mucho, mis profesores, el ranking que tienen a nivel internacional y eso te fortalece como profesional y como persona”.

También se les preguntó “¿consideran que es importante salir de su universidad y del país para conocer la experiencia que ustedes están viviendo?”Sobre esto, Leidys reflexionó: “Sí, es una oportunidad para nutrirte desde el punto de vista profesional, porque la manera en la que se hace ciencia en Cuba y México es diferente; yo estoy haciendo una maestría en intervención y me he dado cuenta que tienen formas diferentes de investigar y visualizar los procesos educativos y quizás no sea distinto, pero sí tienen otras miradas y eso te enriquece. Al mismo tiempo, en lo personal, te ayuda porque conoces a otra gente, la capacidad de adaptación. En mi caso que son dos años, siento que la estoy potencializando aún para poder ser creativa ante nuevas circunstancias, además del hecho de compartir y conocer una cultura diferente a la mía”

Para Daniel debe existir una oportunidad así en todas las universidades del mundo “porque es primero la cultura, luego el conocimiento; la información nunca va a ser pequeña cuando un ser humano aprende de otro, porque quizás en algún país no exista un instrumento, pero sí en otro; por eso digo que compartir te enriquece”.

Para finalizar Leidys y Daniel agradecieron al personal de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica por proporcionar la información del programa de forma clara y precisa en su primer acercamiento, además del paso a paso en el proceso; esa conexión fue el punto clave para decidirse a vivir algo diferente.

El programa Diálogos Interculturales, organizado por la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica y la Dirección General de Difusión Cultural, se creó con el objetivo de ayudar a la comunidad universitaria a incrementar su conocimiento sobre otras culturas del mundo.