Estudiante de la UdeC gana bronce en Juegos Panamericanos Junior

*Javier Martínez, estudiante de la Facultad de Arquitectura.

Colima, Col.- Los colimenses Guillermo Campos y Javier Martínez, este último estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima, obtuvieron medalla de bronce en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, en la competencia de relevo 4 x 400 metros, haciendo equipo con los también seleccionados nacionales Julio Saúl Díaz de Sonora y Luis Avilés de Morelos.

Para hablar sobre este importante logro, el entrenador de ambos medallistas colimenses, Braulio Ramírez Plazola, señaló que sus alumnos entrenan bajo una rigurosa disciplina, tres horas al día de lunes a sábado. Se preparan con trabajo en el gimnasio, en pista, con saltos y ejercicios aeróbicos; “ser deportista en busca del alto rendimiento implica trabajo y disciplina, más para ellos en edad escolar, que deben cumplir con sus estudios y los entrenamientos, es como llevar dos carreras a la vez”.

El entrenador de la selección universitaria de atletismo dijo que en esta disciplina se realizan entrenamientos durante once meses al año y se participa en competencia tres o cuatro meses, por lo que los atletas deben estar en la mejor forma física casi todo el año: “Deben cuidarse mucho de no desvelarse, no tomar bebidas alcohólicas, recibir terapias con masajes y en algunos casos llevar una alimentación bajo la guía de nutriólogos para que sus cuerpos estén en óptimas condiciones en los entrenamientos de alta intensidad y en las competencias”.

Compartió que para llegar a esta justa internacional, los organizadores ofrecen una cantidad de plazas para los participantes de todo el continente americano, y aquellos atletas que cuenten con los mejores tiempos son los que ganan su pase al encuentro deportivo: “Por ejemplo, en los 200 metros planos, en los que también participó Javier Martínez, había 24 plazas; entonces, debía estar en los mejores 24 tiempos de todo el continente para clasificar”.

De cara a próximos compromisos, el entrenador señaló que ahora se prepararán para la Universiada Nacional, que se realizará el próximo año si las condiciones sanitarias lo permiten, así como los Nacionales de la CONADE: “Con base en sus resultados, se podrían colocar nuevamente en la selección nacional para asistir a la Universiada Mundial, aspirar también a un mundial de atletismo libre, y ya a mediano y largo plazo echar un ojo a los Juegos Olímpicos de 2024”.