Este viernes 21 de junio, último día para inscribir propuestas al Premio de Periodismo 2024

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima invita a las y los trabajadores y colaboradores periodísticos de cualquier medio informativo (prensa, radio, televisión o páginas web colimenses), y a la población del estado de Colima, a inscribir propuestas merecedoras al Premio Estatal de Periodismo 2024, en sus distintas categorías, con fecha máxima de este viernes 21 de junio, convocatoria en la que podrán participar aquellos trabajos periodísticos difundidos en cualquier medio informativo (prensa, radio, televisión o páginas web colimenses).

Es importante señalar que las categorías en las que podrán inscribirse trabajos periodísticos son las siguientes:

I. Reportaje

II. Conducción de noticias por radio o televisión

III. Artículo de fondo/opinión

IV. Análisis Político (siempre que sea periodista)

V. Caricatura/Humor

VI. Entrevista

VII. Crónica

VIII. Fotografía

IX. Noticia

X. Periodismo cultural/difusión científica

XI. Periodismo deportivo.

Todas las categorías podrán participar indistintamente con trabajos difundidos en prensa, radio, televisión y páginas web colimenses. Excepto en las categorías II, en la que sólo podrán participar trabajos difundidos en radio y televisión, y en la VIII, en la que solo podrán participar trabajos difundidos en prensa y páginas web colimenses.

Cabe señalar que los candidatos o candidatas al Premio Estatal de Periodismo podrán participar en una o más categorías, pero no podrán ser inscritos ni inscribirse con más de un trabajo por categoría. Quienes obtuvieron el Premio Estatal de Periodismo en la edición anterior, no podrán participar en la categoría que en aquella ocasión resultaron ganadores, lo que no es limitativo para participar en cualquiera de las otras categorías.

Las propuestas serán recibidas en la Secretaría General del H. Congreso del Estado, ubicada en Calzada Galván y Los Regalado, en la zona Centro de la Ciudad de Colima, Colima, en horario de 9:00 a las 15:00 horas, hasta este viernes, como ya fue mencionado.

Con relación a los materiales fotográficos, deberán entregarse en dos soportes: Impreso: En blanco y negro o en color, en formato de 8 x 10. Se aceptarán impresiones digitales siempre y cuando no hayan sido manipulas, construidas ni alteradas, de acuerdo con la percepción del consejo; Imágenes digitales: Las imágenes digitales se deberán enviar en una memoria USB. No se aceptará ningún otro tipo de soporte.

Los materiales de todas las categorías deberán acompañarse con los siguientes datos:

● Categoría en la que participa

● Medio de difusión

● Fecha de difusión

● Datos personales (nombre, teléfono, correo electrónico, dirección postal y currículum de la persona candidata)

● Descripción del o los trabajos periodísticos.

Los trabajos pueden ser postulados por los propios autores, medios de comunicación, instituciones o público en general.

Para determinar a las y los ganadores, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del H. Congreso del Estado convocará a la integración de un Consejo Ciudadano, quienes se encargarán de revisar y calificar la idoneidad de cada una de las propuestas, o bien sugerirá que se declare desierto, si las candidaturas no reúnen las condiciones para ser consideradas, emitiendo su deliberación mediante escrito.

En el siguiente enlace se puede revisar la convocatoria completa:

Haz clic para acceder a convocatoria%20periodismo%202024.pdf