Esta es la ‘única condición’ que pide Modric para continuar en el Real Madrid

México.- Luka Modric, mediocentro croata del Real Madrid, aseguró que su “única condición” para continuar en el conjunto blanco una temporada más era que le trataran “como un jugador competitivo”, por lo que reconoció que se sintió “extraño” al encadenar tres suplencias seguidas en el inicio de Liga, pero es consciente de que hay “mucha competencia”, al mismo tiempo que reveló que “se acerca el final de la historia”.

“Hablé con el club y con Ancelotti. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Era mi deseo que todos los jugadores estuviéramos en la misma posición inicial y que pudiéramos luchar por un lugar en el campo”, indicó el centrocampista en una entrevista a Sportske Novosti.

El futbolista, de 37 años, insistió en que desde el cuerpo técnico y el club le confirmaron que “nada cambiaría” en su estatus en la plantilla. “Hace dos meses jugué dos partidos con prórrogas con la selección, lo que significa que físicamente puedo funcionar como antes. Por eso quería quedarme”, explicó.

Sin embargo, el jugador fue suplente en los tres primeros partidos de LaLiga EA Sports 2023-2024. “Nadie está contento cuando está fuera del campo. Después de mi carrera, en la que no estoy seguro de haber estado en el banquillo durante tres partidos seguidos, esa sensación me resultaba especialmente extraña. Pero el entrenador lo decidió por sus propios motivos. No me hundiré ni flaquearé por eso, todo lo contrario”, manifestó un motivado Modric.

“Hablé con Ancelotti, por iniciativa suya. Tenemos muy buena relación desde su primera etapa. Estoy completamente tranquila, consciente de que tengo que trabajar como hasta ahora y que tarde o temprano todo encajará. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que los jóvenes son jugadores de primer nivel, por eso están en el Real Madrid”, reconoció.

Y quiso dejar claro que no está “en duda” que ellos les ayuden y aconsejen para que progresen. “Debemos ayudarlos a que asuman gradualmente los roles principales. Me alegro de que estos jóvenes, ya sea Rodrygo, Vinícius o los que vinieron, quieran consejos y aprovechen nuestras experiencias. También sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar como el Real Madrid lo necesita”, reiteró.

Con información de Excelsior