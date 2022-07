Escrituran a favor de la Villa áreas de cesión en Higueras del Espinal

*Ceden al municipio más de 10 mil 634 metros cuadrados para espacios verdes.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Ante vecinas y vecinos de la colonia Higueras del Espinal, ubicada al poniente de la Ciudad de Villa de Álvarez, fueron firmadas a favor del Ayuntamiento las escrituras de los 10 mil 634.55 metros cuadrados de las cinco áreas de cesión de ese asentamiento, que en su totalidad estarán destinadas para áreas verdes.

Tey Gutiérrez Andrade, Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, informó que son más de 70 las colonias que no están municipalizadas, cuando la realización de ese trámite fue una de las principales demandas planteadas por la población en su campaña electoral.

“Al carecer de ese trámite (la municipalización), formalmente los servicios públicos no son responsabilidad del gobierno municipal y por ese motivo no se prestan con la prontitud debida; sin embargo este gobierno no es de excusas ni pretextos, por eso hemos venido constantemente a Higueras del Espinal, para atender las demandas de sus habitantes, porque además, aún sin estar municipalizada la colonia, ustedes pagan el impuesto predial y pagan el Derecho de Alumbrado Público”, expresó la Alcaldesa.

Explicó que la escrituración de las áreas de cesión es importante, porque con la copia certificada que ahora tienen las vecinas y los vecinos, podrán defenderlas e impedir que sean vendidas por una futura administración municipal, “porque ustedes son los auténticos dueños y dueñas de estos espacios”.

Jorge Cárdenas Alcaraz, desarrollador del fraccionamiento, calificó de excelente la política pública de municipalizar las colonias que aún no cuentan con ese trámite, y para lograrlo un paso necesario es el de escriturar las áreas de cesión a favor del municipio.

La Presidenta del Comité de Barrio de Higueras del Espinal, Karla Canet, agradeció el apoyo otorgado a la colonia, pues desde el inicio de la actual administración municipal, ese asentamiento ha recibido la atención del gobierno de Villa de Álvarez, pues ya se ha realizado ahí el Miércoles Ciudadanos y se han instalado luminarias en varias calles, luego de mucho tiempo sin contar con el servicio.

Juan Carlos Castañeda, Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio, explicó que son cinco las áreas de cesión y los cinco son espacios verdes: uno de 2 mil 555.50 metros cuadrados, el otro de mil 363 metros cuadrados, uno más de mil 735 metros cuadrados, otro de mil 882.28 metros cuadrados y el último de 3 mil 103.77 metros cuadrados.

Al evento de escrituración de las áreas de donación de la colonia Higueras del Espinal asistieron el Notario Público No. 9, Mario de la Madrid; el Síndico José Santos Dolores; los regidores y las regidoras Guadalupe Velazco, Valeria Tintos y Roberto Rolón y el Secretario del Ayuntamiento, Alfredo Chávez.