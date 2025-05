Es oficial, el León quedó fuera del Mundial de Clubes 2025 

CN COLIMANOTICIAS

Guanajuato.- Mediante un durísimo comunicado, León apuntó a ‘intereses muy altos’ y ‘rivales influyentes’ como las principales razones de quedar fuera del Mundial de Clubes 2025.

Y es que este martes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) reafirmó la decisión de la FIFA de dejar fuera al Club León del Mundial de Clubes 2025, debido a la multipropiedad que sostiene Grupo Pachuca con el conjunto esmeralda y Pachuca, ambos clasificados deportivamente a la competición.

El pasado 21 de marzo, la FIFA tomó la decisión de dejar fuera a León para el Mundial de Clubes 2025 debido la ya mencionada multipropiedad de Grupo Pachuca, misma que prohíbe para la competición. La empresa hidalguense utilizó sus recursos, apeló ante el TAS y tuvo una audiencia de 10 horas para tratar el caso, pero éste último organismo dio la razón a la FIFA, dejando al conjunto mexicano oficialmente fuera de la competición.

“La sentencia fue muy dura, los rivales muy influyentes, la presión muy intensa y los intereses muy altos; como Institución asumimos el costo y las consecuencias de un proceso así, pero quien más ha sufrido durante este camino ha sido nuestra gente: aficionados y futbolistas merecían más respeto por parte de un organismo dedicado a promover el deporte, pero desde el inicio, ningún principio deportivo existió en este caso.

“Para el Club León asistir al Mundial de Clubes nunca fue una cuestión de poder o dinero, peleamos hasta el final por estar ahí porque como organización deportiva buscamos la gloria que solo puede ganarse, defenderse y merecerse en una cancha”, publicó León mediante un comunicado.

¡LEÓN ASEGURÓ QUE SU SUSTITUTO NO VA POR VALORES DEPORTIVOS!

Por si fuera poco, el conjunto esmeralda aseguró que el club que lo sustituirá no llega por valores deportivos, además de reafirmar que seguirán luchando para volver a la competición y que no sean despojados de ese derecho.

“El dinero va y viene, el tiempo se recupera, el futbolista sigue luchando y el aficionado jamás abandona, pero el honor, ese no se toca: durante las últimas semanas nos han señalado, estigmatizado y difamado, este es el mayor daño causado a un equipo que siempre ha competido con humildad y honradez.

“La historia del Club León es muy sencilla: jugar con valentía, ganar con justicia y competir con lealtad. Lo único que nos queda es volver a ganar para recuperar en la cancha el lugar que nos arrebataron, no tengan duda, mientras nadie vuelva a impedirlo, lo haremos. Sabemos que un equipo debe sustituirnos en el Mundial de Clubes, deseamos que los valores deportivos que en este caso no le llevarán ahí, sean honrados y respetados, no puedan ser vendidos por alguien, ni comprados por nadie. Aquí seguiremos”, sentenció.

❌🚨OFICIAL: LEÓN NO VA AL MUNDIAL DE CLUBES La Fiera comunicó la decisión del TAS y no irá a la máxima justa ampliada. ✔️Falta por confirmar quién reemplazará a La Fiera, que será decisión de FIFA ❌TAS también falló en contra de Alajuelense#CentralFOX pic.twitter.com/Ag20QXQLsz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 6, 2025

Con información de Fox Sports