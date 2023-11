Entrega Tey las ‘Llaves de La Petatera’ a Pablo Hermoso

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Luego de que el Cabildo y el Patronato de Festejos Charrotaurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez aprobaran la entrega de las “Llaves de La Petatera” a Pablo Hermoso de Mendoza, esta noche se le hizo un reconocimiento al rejoneador por su destacada trayectoria de 30 años en el mundo taurino.

Durante el evento, la Presidenta Tey Gutiérrez recordó que el Maestro del arte del rejoneo ha estado 14 veces en la Plaza de Toros La Petatera y en 2024 será la decimoquinta ocasión.

“Reconocemos la trayectoria que has tenido y triunfos en el municipio. Hay un relevo generacional con tu hijo, que sin duda será un excelente rejoneador”, le expresó la Alcaldesa.

Cabe mencionar que el próximo 20 de febrero de 2024 será la última vez que se presente Pablo Hermoso en La Patatera, pues será una de sus últimas presentaciones en el país para luego retirarse del rejoneo.

Luego de recibir “Las llaves de La Petatera”, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza Cantón agradeció ser Embajador de La Petatera, dijo que es un mérito de los villalvarenses el cuidar con cariño la Artesanía Más Grande del Mundo.

Recordó que el “llegar y ver esa obra de arte era como transportarme a otra época, a partir de ahí fui un enamorado de La Petatera y cada que me iba de aquí no me cansaba de presumirla”.

Explicó que hay una parte que define perfectamente a La Petatera, que es cultura y tradición, sigue con esa tradición intacta y con esa cultura que hemos heredado de nuestros mayores. “Tengo muchas anécdota que contar de la Petatera, algún día las contaré”.

Por su parte, la Directora General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes, Verónica Guadalupe González López, dijo que para su entidad federativa es un honor estar en Villa de Álvarez, pues “Aguascalientes siempre está presente en los eventos en donde se realza lo taurino”.

Durante el evento, Óscar “El Buras” Gaitán dio una breve explicación sobre los carteles taurinos; asimismo, el historiador Petronilo Vázquez Vuelvas ofreció una crónica sobre Pablo Hermoso de Mendoza, “El promotor incansable de la nuestra tradición”.

Finalmente, el Director General del Instituto de Festejos Charro Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez (IFCEVA), César Gaitán, agradeció la visita de Pablo Hermoso de Mendoza al municipio, quien es reconocido por ser un maestro en el mundo taurino y que tendrá en Villa de Álvarez una de sus últimas corridas.