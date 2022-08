Entrega Griselda Martínez apoyos para 83 familias con necesidades especiales

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Con un monto de 375 mil 400 pesos, como cada martes, la presidenta Griselda Martínez hizo entrega de diversos apoyos económicos que beneficiarán de manera directa a 83 familias manzanillenses, para atender gastos médicos, educativos, funerarios, apoyos deportivos, para movilidad estudiantil, para necesidades básicas, para mejoramiento de vivienda y para diversos gastos urgentes.

Esta ayuda, forma parte del padrón que se atiende con presupuesto de la Dirección de Desarrollo Social con el que se instruye el Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables.

La alcaldesa expresó el compromiso por estar del lado de las personas que más lo necesitan. Lamentó que, por las acciones de los pasados gobiernos, hoy muchas personas no tienen las condiciones para por sí solas salir adelante.

Agregó que, no obstante, en el presupuesto del Ayuntamiento de Manzanillo siempre se considera un presupuesto, para ayudar, “para no dejar caer a personas, a familias enteras que lo necesitan, por eso estamos aquí, para ayudar, para no dejaros solos y para que salgan adelante”.