Entre Líneas

Por: Raúl Merced Lares.

LA situación lo ameritaba, por lo que Margarita Moreno tuvo que conceder recientemente una entrevista colectiva para dar su postura sobre la elección de la candidata o el candidato a la presidencia municipal de Colima por parte de la alianza opositora. En síntesis, la alcaldesa de Colima reafirmó en esa entrevista que buscará la reelección (ya sea con el apoyo de la alianza opositora o de otro partido político, como puede ser Movimiento Ciudadano). Reconoció que el PRI y el PRD la apoyan para la reelección, por lo que el PAN tiene que dar su postura: o la apoya o respalda al diputado federal Riult Rivera. Es decir, la pelota está en la cancha del PAN y la tiene que jugar bien, con inteligencia y madurez, pues de esta decisión dependerá mucho el futuro de la alianza no sólo para el 2024, sino también para el 2027.

POR lo que se puede percibir, Margarita Moreno tienen buena posibilidad de ganar otra vez en la capital porque ha realizado un buen trabajo y ha tenido mucho contacto con los ciudadanos; mientras que con Riult Rivera se complicarían las cosas para la alianza opositora porque el panista no tiene estas mismas ventajas y además tendría que enfrentar a la eventual candidata de Morena y posiblemente a la propia Margarita Moreno por parte de MC, lo que dividiría el voto. Si el PAN cede, ganaría la alianza en 2024 y tendría posibilidad de triunfar en la elección de la gubernatura en 2027; si no, se pondría en duda no sólo el triunfo aliancista en la capital el próximo año, sino la posibilidad de ganar en 2027, lo que fortalecería a Morena.

POR enésima vez, el presidente habría violado la ley electoral. Ahora, en el mismo espacio de la Mañanera, López Obrador dirigió elogiosas palabras sobre la exjefa de Gobierno, a pesar de que anteriormente el Instituto Nacional Electoral (INE) le ha instruido abstenerse de hacer comentarios sobre temas electorales. De entrada, manifestó que “todo lo que ella (Sheinbaum) hace es bueno, no lo veo mal”, contestó el martes en dicha rueda de prensa al opinar sobre el hecho de que ex priístas y ex panistas se están incorporando a la campaña de la virtual candidata presidencial de Morena. En su respuesta, además de repetir hasta tres veces que la coordinadora nacional de la Cuarta Transformación es honesta, trabajadora y preparada, el presidente expresó que “la quiero mucho; todo lo que ella hace es bueno; ella es lo mejor”. Y para rematar esta presunta violación a la ley, riéndose concluyó diciendo: ”no voy a seguir hablando porque van a pensar que estoy haciendo proselitismo”.

XÓCHITL Gálvez sigue mandando malos mensajes. Ahora dio a conocer el equipo de trabajo que la acompañará en la precampaña y la campaña presidencial, el cual se ve burocratizado (24 elementos) y empanizado (puede ser entendible). Lo que se puede notar con la conformación de este equipo es el ánimo de ofrecer chamba -si gana- a muchas amigas y amigos y, así, engordar la burocracia de confianza con puestos que no son necesarios. Se entiende que se tiene que rodear con gente de su confianza, pero lo que no se puede aceptar es que, si gana la elección, meta a trabajar a cientos o miles de funcionarios de confianza en cargos que crearía en la próxima administración.

COMO camaleón, ahora el dirigente de la Coparmex en Colima, Eduardo Sánchez García, indicó que el problema de inseguridad que vive Colima y el país demanda la atención y la prioridad de quienes administran la justicia y el poder. “Creemos de manera contundente que el gran problema de seguridad que vive México, el gran problema de seguridad que vive Colima en los últimos años, demanda la atención y la prioridad de quienes hoy administran la justicia, de quienes hoy administran el poder en Colima”, expresó el dirigente empresarial. Y con el ánimo de no responsabilizar al gobierno por la inseguridad, el dirigente del sector privado en el estado opinó que “(…) si no se empieza a trabajar hoy de manera prioritaria, con diálogo, unidad y respaldo de todos los sectores, no se podrá dar vuelta a la situación de violencia que se vive en el estado y en México en general”, como si la inseguridad fuera primordialmente un problema de los diversos sectores de la sociedad y no del gobierno.

HACEN falta más voces entre las mujeres como las de la regidora Laura Montes Camacho, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Cabildo de Tecomán, quien expresó su pesar por la normalización de la violencia contra las mujeres. Comentó cómo es frecuente escuchar sobre asesinatos, golpizas, desapariciones e insultos a mujeres, y cómo la sociedad no se sorprende ante estas situaciones; hizo referencia a la terrible realidad que enfrentan muchas mujeres, donde la violencia se agrava con la impunidad y la indiferencia de las autoridades”, de ahí que “todo pasa y nada pasa; por eso les resulta fácil seguir haciéndolo”. En este importante tema, me parece que las mujeres debieran de victimizarse menos e ir en buen sentido, en buen plan, contra los hombres violentos, de tal suerte que las campañas que realizan vayan dirigidas también a los varones en general. En lo personal nos quedamos con aquella instrucción que dio un secretario de Salud a la responsable del Departamento de Salud Reproductiva para que las acciones de prevención y promoción para disminuir la violencia hacia las mujeres fueran reorientadas hacia los hombres porque entre las mujeres ya existía bastante conciencia de su situación.

