Entre Líneas

Por: Raúl Merced Lares

ANTE EL incumplimiento de las aportaciones que tiene que hacer el gobierno del estado a las pensiones de los trabajadores, el dirigente de los burócratas estatales, Martín Flores Castañeda, arrecia otra vez con la exigencia de rescatar los millones de pesos que pertenecen a ellos al recordar que ya son 23 meses que el gobierno estatal no aporta al IPECOL lo que corresponde a los trabajadores para sus pensiones. Además, reprochó que no haya aún un solo sancionado por el adeudo al Ipecol, ya que exoneraron (los de Morena) a Leoncio Morán y tampoco (los morenistas) han sancionado al ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a quien acusó de haberse llevado 310 millones de pesos de los trabajadores. Por eso, advirtió que la clase trabajadora está organizándose para hacer cumplir sus derechos y que la actual administración pague los más de 400 millones de pesos adeudados, adelantando que realizarán acciones para reclamar al presidente López Obrador y a la gobernadora Indira Vizcaíno el rescate financiero del Ipecol. Veremos en qué termina este nuevo episodio de este espinoso asunto.

LA PRESIDENTA municipal de Colima, Margarita Moreno, le dio una solución al problema heredado de un laudo burocrático, al lograr que en una sesión de Cabildo se aprobara, por unanimidad, la firma de un convenio para dar cumplimiento a una resolución judicial en los mejores términos financieros para las finanzas municipales. Así, al formalizar este convenio, la alcaldesa de la capital desactiva una crisis legal con los sindicatos de los trabajadores del Ayuntamiento de Colima al formalizar este convenio con el que se da respuesta a los laudos en mejores condiciones financieras que en los referidos en las resoluciones judiciales del tribunal laboral. Y esto es de reconocerse por parte de los trabajadores y sus familias porque es un problema que se arrastra desde hace más de 6 años y que los anteriores presidentes municipales no solucionaban por falta de compromiso con la clase trabajadora.

EXPLICÓ EL presidente López Obrador que no se codea con el pueblo de Acapulco porque pueden atentar contra su investidura presidencial. Por eso, se mantiene alejado, a la distancia, del pueblo bueno que dice querer mucho cuando éste sufre desgracias como en este caso. Lo que no cuadra es que el presidente esté incurriendo de nuevo en una más de sus falsedades porque en el caso de las inundaciones de Tabasco, en octubre del 2020, el presidente hizo lo mismo con sus paisanos y no se quiso mojar ni enlodar para escuchar y atender a los tabasqueños, sino que atendió el problema desde un helicóptero que sobrevoló la zona de desastre. Con dicho antecedente, la interrogante es: ¿Desde entonces tenía el temor de que el pueblo vulnerara su investidura presidencial? Lo que pasa es que es otra la causa de esta actitud presidencial, como que el presidente se enfada y se molesta que la gente le pida, le demande, le exija, como sucedería en el caso de Acapulco; sólo quiere el aplauso, el agradecimiento y las porras. Y para que no le digan que no fue a Acapulco, ha ido en dos o tres ocasiones sólo para la foto, el spot o el video oficial, pero ningún contacto con la gente.

EL DIPUTADO federal Riult Rivera está para más en la contienda político-electoral del 2024. Y es que dice que esperará que el Frente Amplio por México determine si encabezará la candidatura a la alcaldía de Colima, pero Entre Líneas deja entrever que también aspira a reelegirse como legislador federal o incluso a la Senaduría de la República al exponer en entrevista que los tiempos electorales son públicos y claros, por lo que en estos días de las precampañas para las elecciones federales “se irán viendo definiciones” del FAM. Riult tiene con qué para seguir en un cargo federal y buscar en 2027 la candidatura a la gubernatura del estado, aunque todo es cuestión de negociaciones y acuerdos que hagan en el FAM porque también se perfila a Margarita Moreno para la elección estatal más importante dentro de cuatro años.

EL GOBIERNO de la república reactivará diversas rutas de transporte ferroviario de pasajeros en el 2024, para lo cual publicó este jueves el decreto respectivo en el que se contempla la reactivación de la ruta Manzanillo-Colima. Se puede decir que esto es un hecho, pues se informa que el gobierno federal dará hasta el 15 de enero del próximo año a las ferroviarias privadas para sumarse a este proyecto, pero si no hay ofertas, éste será entregado a la Sedena y la SEMAR. O sea, el proyecto va porque va, lo que es una buena noticia porque muchas personas sabemos lo placentero que es viajar por tren. Esto significa además que las estaciones de Colima y Manzanillo volverán a la vida.

AUNQUE SE resistió, finalmente Marcelo Ebrard dobló las manos ante el presidente López Obrador y optó por no romper con Morena y aceptar lo que le ofrezca Claudia Sheinbaum. Y es que el inquilino de Palacio Nacional que vive como rey y no paga renta se la había sentenciado a Ebrard horas antes de que diera a conocer si se quedaba o no en Morena por el cochinero que hubo en las pasadas encuestas para elegir al coordinador (a) de la 4t: “Ojalá y se dé la unidad, pensando en el proyecto. Si no se piensa en el pueblo, en la nación, no sirve de nada un político; no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”, sentenció el presidente. Ahora, Ebrard tendrá que ver si es o no senador, según las reglas que puso el presidente para el proceso interno de Morena, ya que Adán Augusto López, tercero en la contienda, es el coordinador de la campaña de Sheinbaum y seguramente ya demandó la senaduría y también ser coordinador de los próximos senadores ante la inconformidad y la indefinición de Ebrard. Lo que le puede ayudar al vapuleado Marcelo es que, como en Morena sigue mandando López Obrador y no la que recibió el bastón de mando, puede recibir la oferta de ser senador, pero no obtener la coordinación de Morena en el Senado de la República. Esta ya la perdió.

