Enseñará UdeC a ‘Dreamers’ política, cultura, literatura y turismo de México y la región

Colima, Col.- La Universidad de Colima, en coordinación con la Red de Liderazgo del Sureste y la diputada local Fernanda Salazar, inauguraron este fin de semana el curso “Política y Cultura Mexicana para Jóvenes Dreamers”, que consiste en realizar una serie de talleres, charlas y recorridos turísticos a jóvenes mexicanos radicados en Estados Unidos y que por primera vez en su vida visitan México.

Del seis al 15 de octubre, 15 jóvenes migrantes explorarán las complejidades de la política a través de la Facultad de Ciencias Políticas; la riqueza de la cultura y la literatura mediante la Facultad de Letras y Comunicación y la oportunidad de conocer lugares muy típicos y tradicionales del estado de la mano de la Facultad de Turismo.

Durante estos diez días, comentó Ana Cecilia García Valencia, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, en representación del rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, “esperamos que puedan tener una perspectiva amplia de lo que es México en la actualidad”.

En estas actividades participan 10 profesores, así como varios estudiantes para que las y los visitantes puedan conversar sobre sus vidas. Además, serán los estudiantes de turismo quienes se conviertan en guías de los jóvenes migrantes; “también van a tener una clase para preparar alimentos típicos del país y del estado”, agregó Cecilia García.

“Es honor –dijo- darles la bienvenida a México y a la Universidad de Colima; estoy muy emocionada y espero que esto sea una realidad después de casi un año de planeación. Este proyecto es tan noble, porque no sólo arrancamos un curso de política y cultura mexicana, sino también celebramos su regreso a México después de décadas y también que ésta sea su primera vez en nuestro país.”

Por su parte, la diputada local Fernanda Salazar Martínez agradeció a la Universidad de Colima “por abrir las puertas a los jóvenes mexicanos que no han tenido la oportunidad de recorrer este hermoso país”.

Espera, agregó, “que las y los visitantes convivan con estudiantes, que tomen su cultura o la retomen, la tengan en sus manos y se la lleven para siempre”. Este proyecto, dijo, “es un reconocimiento para los 15 jóvenes que han tomado la decisión de regresar a su país para cumplir con sus sueños”.

Finalmente Sergio Infanzón, líder comunitario en Los Ángeles, EE UU, de la Red de Liderazgo del Sureste y Enlace Nacional de la Coalición de Migrantes Mexicanos, agradeció a la diputada y al rector de la UdeC, por apoyar a los jóvenes en este proceso; “ésta es una oportunidad de oro, vamos a conocer nuestras historias, aprender y sobre todo regresar a Estados Unidos con la oportunidad de concretar ese sueño americano, porque cuando estos muchachos regresen y crucemos la frontera y les pongan su estampa en el pasaporte, ellos van a poder de alguna manera arreglar su situación migratoria y lograr lo que se propongan en la vida”.

“Sabemos -añadió- que en México hay mucha pobreza, pero una cosa es ser pobre y ser libre, y otra ser pobre en Estados Unidos y estar encadenado emocionalmente, sin poder encontrar un trabajo, una licencia de manejar y con el temor de que alguna autoridad te pueda alejar de tu familia para siempre”.

Jóvenes Dreamers es un programa implementado durante el gobierno de Barack Obama, para apoyar a personas nacidas en México y Centro América y que fueron llevados a temprana edad a Estados Unidos, para que regulen su situación legal.

la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue una decisión migratoria del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de beneficiar a ciertos migrantes no documentados que llegaron al país cuando eran niños; comúnmente se les conoce también como “Dreamers” o soñadores.

De acuerdo con Sergio Infanzón, co-fundador de la Red de Liderazgo del Sureste, las y los jóvenes tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a este programa, por ejemplo, haber llegado a temprana edad y tener estudios. Al programa DACA, agregó, se incorporaron cerca de 1.3 millones de jóvenes y casi el 75% de ellos son mexicanos, sólo en el área de los Ángeles.

“Estos jóvenes -finalizó- están en el limbo, porque no pueden hacer una vida, se enfrentan a situaciones de no poder trabajar ni estudiar, porque su situación legal es complicada. Entonces, el gobierno les dio un permiso temporal no sólo a los mexicanos, sino centroamericanos y se les da permiso de salir del país por tres razones: emergencia, de trabajo y académicos. Estas personas, ‘Dreamers’, pueden salir y cuando regresan, entonces lo hacen con una entrada legal, lo que les permite hacer un ajuste de estatus en su situación migratoria y tener una residencia permanente”.

Para la UdeC, comentó García Valencia, es importante ayudar a los connacionales que nunca han visitado su país por diversas razones; “buscamos, como Universidad, no quedarnos sólo con el aprendizaje entre nosotros, sino también poderlo compartir y qué mejor que hacerlo con los connacionales, con estos jóvenes que sus familias o ellos mismos se fueron buscando un sueño, buscando una mejor calidad de vida y que dicen ‘no me siento de aquí, ni de allá’. Espero que la Universidad de Colima sea una semillita para poderles crear una identidad y que no se olviden que México son ellos y que puedan aprender de México”.

En el evento también estuvieron Krishna Naranjo, Rafael Covarrubias y Enrique Chaires Velasco, directores de las facultades que estarán a cargo de las actividades de las y los jóvenes soñadores.