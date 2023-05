En Villa de Álvarez estamos preparados para el temporal de lluvias: Tey Gutiérrez

*Se han realizado brigadas de limpieza en ríos y arroyos *Construcción de nuevos colectores pluviales ayudará a evitar inundaciones en viviendas que las padecieron por décadas, asegura la Alcaldesa

CN COLIMANOTICIAS



Villa de Álvarez, Col.- Previo al inicio de la temporada de huracanes y ciclones, en la Villa se han realizado trabajos para evitar que las lluvias causen inundaciones y afectaciones a la población, así lo manifestó la presidenta municipal, Tey Gutiérrez, quien puntualizó que en este municipio están preparados para el temporal.



La alcaldesa destacó que dentro de los trabajos preventivos, en coordinación con la SEDENA, se han realizado brigadas de limpieza en ríos y arroyos, de donde se han recogido basuras, ramas y cacharros.



“Ya llevamos un avance significativo, aún nos faltan algunos y también hemos intervenido otros espacios que estaban muy sucios, llenos de maleza y que ya representaban un riesgo para las personas que viven en colonias y fraccionamientos aledaños”, comentó.



Indicó que el gobierno municipal está focalizando muchos de sus esfuerzos para tener al 100 por ciento la rivera de los ríos y arroyos, con la finalidad de que estén limpios y desazolvados y de esta manera evitar complicaciones de inundaciones o taponamientos.



“Quiero invitar a la población a que respeten los programas de recolección de ramas y cacharros, no necesitan siquiera cargar los desechos para llevarlos a tirar en otro lugar, hay días específicos en los que el camión pasa hasta la puerta de su casa a recogerlos, no hay necesidad de contaminar la rivera de los ríos o arroyos”, agregó.



Tey Gutiérrez destacó que otra prioridad de su administración es la construcción y mantenimiento de colectores pluviales en puntos que ya se tienen detectados como zonas de inundación dentro de la mancha urbana y que año con año causan afectaciones a quienes viven en esas zonas.



“Este año se llevó a cabo la construcción de un colector pluvial en la colonia Real Centenario, donde cada año las personas perdían sus pertenencias porque el agua ingresaba a las casas, la cual era una demanda social de más de 25 años”, explicó.



Asimismo dijo que en la colonia Manuel Álvarez se construyeron bocatormentas en la calle Esteban Vaca Calderón, que aunque “ahí ya había algo de infraestructura, no era suficiente y por eso construimos otra parte del colector pluvial, beneficiando a los habitantes de las colonias circunvecinas.



Finalmente, la Presidenta Municipal reiteró el compromiso de seguir trabajando intensamente para resolver las problemáticas más sentidas que tienen los villalvarenses en temas de inundaciones.