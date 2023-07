En Tecomán incrementan los casos de jóvenes que requieren hemodiálisis: Juan Pedro Sandoval

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.-Una persona que requiere hemodiálisis y que no cuenta con el servicio del IMSS necesita pagar alrededor de mil 300 pesos por sesión y hay personas enfermas de los riñones que requieren al menos 3 sesiones por semana.

Respecto a lo anterior, Juan Pedro Sandoval, presidente de la Asociación “Ayúdame a Vivir con Hemodiálisis”, señaló que es preocupante el número de personas enfermas de los riñones pues la Asociación que preside ha atendido a jóvenes de hasta 17 años.

“Ahorita tenemos dos pacientes que los estamos atendiendo en particular porque sino se hacen el tratamiento de hemodiálisis se le complica la salud y en el centro estatal de hemodiálisis hay lista de espera de personas que no tienen seguro o no tienen los medios para ir a Colima, los canalizamos a una clínica particular en Tecomán y aquí les hacen el tratamiento”, explicó.

Juan Pedro Sandoval admitió el aumento de casos de personas que requieren hemodiálisis por ello, dijo, el centro estatal de hemodiálisis “tenía un turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde y ahorita ya incrementó otro turno; y aún así sigue habiendo lista de espera”.

Por último, el presidente de la Asociación “Ayúdame a vivir con Hemodiálisis” dijo que también se está apoyando a las personas que requieren diálisis y que van al Hospital general a hacerse su tratamiento de diálisis, “a estas personas las apoyamos con bolsas de diálisis o lo que se necesite”, aclaró.