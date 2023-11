En Cuyutlán no han bajado la guardia contra la instalación de la planta de amoniaco

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- La Asociación “Unidos por Cuyutlán” no han bajado la guardia en el tema de la instalación de la planta productora de amoniaco y urea en las inmediaciones de la comunidad, a pesar de que la empresa suspendió el trámite de manera temporal.

Lo anterior fue señalado por Abel Estopín Mayoral quien señaló que en lo último que quedó fue en que desistieron del trámite porque no cumplían con lineamientos, sin embargo, reconoció que los empresarios tienen derecho a reanudarlo “y eso fue lo que manifestaron, que van a subsanar las observaciones y a intentar de nuevo”.



Abel Estopín recalcó que la asociación hizo lo propio y tenemos varios recursos legales interpuestos, es decir que la negativa del pueblo no se basa solo en manifestaciones o de palabra, sino que han tomado la vía legal.



El líder de la Asociación confió en que el gobierno haya tomado conciencia y vea que más que beneficios trae mucho perjuicio a la salud y al impacto ambiental, “pero no es oficial, yo no he visto que AMLO diga que ya desistieron de instalar esa planta”.



Por último, comentó que los reportes de los ejidatarios es que personal de la empresa sigue acudiendo al terreno, transitando por las vías habituales y dejando obra que debieron deshabilitar “fuimos a verificar y tienen unos pozos con concreto, preparados que según a bióloga, una vez que culmina el proceso de estudio del agua tienen que quedar tapados, desconocemos por qué dejaron tres pozos listos con concreto y tapas o por qué siguen entrando al terreno”.