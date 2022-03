En crisis instalaciones del sector salud, por ineficiencias y negligencias; están a punto de colapsar, dicen Diputados

*Realizaron recorrido diputados del denominado Bloque Democrático por Colima por instalaciones hospitalarias y encontraron múltiples deficiencias, no hay ni lo mínimo requerido para su operación.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Los servicios que prestan las principales instalaciones del sector salud del Estado (Hospital Regional Universitario, Hospital Materno Infantil y el Centro de Transfusión Sanguínea) “se encuentran en crisis, colapsados, por ineficiencia y negligencia de sus autoridades”, pues en la actualidad no cuentan “ni con los insumos mínimos para su operación, pese a que se les asignaron más de mil millones de pesos como presupuesto a esta Secretaría”, afirmaron diputados integrantes del denominado Bloque Opositor por Colima en la Sexagésima Legislatura Local.

Los diputados integrantes de dicho Bloque Opositor realizaron en días pasados un recorrido por dichas instalaciones, dialogaron con el personal médico, enfermeras administrativos y de servicios, percatándose “de múltiples deficiencias en que vienen operando estas instalaciones de salud, donde incluso se han tenido que suspender algunos servicios por la falta de insumos médicos”.

En conferencia de prensa ofrecida por los diputados de este Bloque Opositor, entre ellos Hilda Lizette Moreno Ceballos (PRI), Héctor Magaña Lara (PRI), Miguel Ángel Galindo (PRI), Rigoberto García Negrete (PRI ex PES), Crispín Guerra Cárdenas (PAN) criticaron que pese a que la actual legislatura aprobó un presupuesto de más de un mil millones de pesos para el Sector Salud del Estado, dicho recursos no han sido aplicados por la autoridad encargada del sector, “por negligencia”.

Informaron que durante los recorridos que se hicieron a dichas instalaciones medicas se pudo observar diversas deficiencias, que van desde la falta de medicamentos, falta de personal médico y enfermería, hasta pésimas condiciones físicas de la infraestructura.

HOSPITAL REGIONAL

En el Hospital Regional Universitario, entre las deficiencias que se encontraron señalaron las siguientes: la infraestructura física dañada, donde los baños del personal médico se encuentra en una situación crítica; el personal médico no cuenta con uniformes ni el material suficiente para entrar a quirófano; no se cuenta con alimentación para médicos residentes que pueden pasar hasta 36 horas en el hospital; la alimentación para pacientes y personal médico es arroz, frijoles y lechuga.

La maquinaría del hospital se encuentra en pésimas condiciones, en abandono y tienen fugas de gas en el área de cocina.

No se cuenta con equipo de seguridad suficiente y lo que se encuentra no es suficiente para los operadores de la maquinaria del hospital; no se cuenta con ultrasonido dopler y el que se encuentra no es el adecuado.

No existen antibióticos para las necesidades específicas del paciente, no hay medicamentos; las necesidades de endoscopia deben de ser pagadas en su totalidad por los pacientes, comentando los pacientes “que han visto morir a muchas personas por la falta de esos equipos.

A los pacientes que requieren ser intubados se les practica esta sin ningún tipo de sedante.

Las enfermeras no tienen gasas, termómetros, alcohol, termómetros, guantes, etc.

Asimismo, se percataron que no hay seguridad en ninguna entrada del hospital y han llegado pacientes con heridas por arma de fuego, temiendo el personal médico algún atentado contra la vida de ellos y del propio personal de nosocomio.

Se carece de sillas y mesas en el comedor de los médicos residentes y se requiere de un mayor número de personal en todas las aéreas.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Por lo que respecta al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, los diputados del Bloque Democrático también recorrieron y dialogaron con el personal médicos, enfermeras, administrativo y de servicios, percatándose que los médicos no cuentan con equipo de seguridad y se encuentran en riesgo de contagios de diversas enfermedades, entre ellas el Covid.

No se cuenta con insumos suficientes para la labor diaria, además de que carecen de equipo necesario, como guantes, gafas y otros protectores; se requiere más personal en este servicio.

Tampoco se cuenta con reactivos de laboratorio y muchos de esos reactivos que se encuentran “ya están caducados”; además de que se mantiene la sangre sin refrigerar y almacenar.

Asimismo, denunciaron que solo se distribuye sangre a pacientes con peligro de muerte; se han estado posponiendo cirugías en diversas instalaciones del sector “por no contar con sangre, ni con el material disponible para el adecuado cuidado de la sangre”.

En cuanto a la infraestructura presenta múltiples deficiencias: humedad, goteras, refrigeración deficiente.

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL

En este centro hospitalario se percataron los diputados de la falta de insumos para atender a pacientes, no hay médicos suficientes, principalmente especialistas; además de que se requieren de material quirúrgico, sillas de ruedas, entre otras.

La alimentación en este centro es deficiente, no se han surtido fórmulas para la alimentación de los bebés, no hay antibióticos, el laboratorio no opera; no hay servicio de lavandería.

En términos generales los hospitales tienen múltiples carencias, se encuentran en crisis y colapsados.

Si a todo eso se suman los problemas laborales que no han sido atendidos por la Secretaría de Salud se complican más las acciones y atención de la población de escasos recursos económicos en dichas instalaciones médicas.

Manifestaron que en el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones se convocará a la titular del sector salud a “una reunión de trabajo en el congreso y comparezca”, además de que toda esta situación se le planteará a la mandataria estatal, Indira Vizcaíno Silva.