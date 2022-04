En crisis el transporte público en Tecomán; sólo operan 3 rutas

*Vicente Ramírez lamentó que la pandemia, pero más allá de eso, la aparición de mototaxis influye a punto de desaparecerlos.

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- De acuerdo a Vicente Ramírez Diaz, representante del Sistema Único del Servicio de Transporte Urbano y Suburbano de Tecomán (Sustus) de tener 9 rutas de transporte urbano en la actualidad se trabajan tres, pero podría eliminarse otra en los próximos días.



Dijo que las actuales rutas apenas apenas sobreviven la que más reditúa deja 1 mil 500 pesos a la semana, lo que debe ajustar para comer, vestir, calzar y dar mantenimiento a la unidad. En ese sentido, anunció la posible desaparición de la ruta 4, por incosteable.



Vicente Ramírez lamentó que la pandemia, pero más allá de eso, la aparición de mototaxis, esté influyendo de tal modo que el servicio que prestaban los camiones esté a punto de desaparecer en el municipio, mientras que las “motitos” operan con total impunidad “y cada vez hay más, sin que las autoridades pongan freno”.



Explicó que para un camión de transporte se gastan más de 1 mil pesos al día en combustible, mientras que una moto con 200 pesos puede trabajar todo el día, además, mientras el camión da una vuelta, el usuario se puede encontrar hasta cinco motos para su servicio. “Mientras estén las motos no vamos a poder recuperarnos, nosotros no podemos competir, es competencia desleal, pero pareciera que no lo quiere ver la autoridad”.



Ante esta situación, la propuesta es la desaparición de la ruta cuatro, que cubre hasta hoy el recorrido Chamizal-Centro-Indeco, tendría que ser eliminada, a pesar de la petición de la subsecretaría de movilidad, de solo hacer “ajustes” y recortar el recorrido “pero de todos modos no le vemos futuro”.



Aclaró que de eliminarse, Tecomán solo ofrecerá a los usuarios la ruta 2 y 3, la primera abarca las colonias de la zona sur desde San Antonio, Las Palmas, San José, Tuxpan, Llanos de San José y Villas del sol. La ruta tres en la zona norte del municipio, las colonias Palma Real y aledañas, además de la zona a espaldas del panteón de Dolores.



En días pasados los transportistas tuvieron una reunión con la subsecretaria de movilidad, donde se pidió el apoyo para contener a las mototaxis, sim embargo la respuesta fue que no tienen personal para operativos toda vez que los elementos policiales de apoyo están concentrados en cuestiones de seguridad del Estado, particularmente la zona Colima-Villa de Álvarez “dijo que nadie los puede apoyar porque se les amontonó la chamba, así que si sigue esto como va es muy posible que desaparezca el servicio porque enfrentamos una competencia desleal”



Aclaró, que Tecomán llegó a tener 41 unidades circulando, de las que dependieron un aproximado de 200 familias, contando a las de los choferes. Ahora los transportistas han tenido que sobrevivir porque tienen sus unidades descompuestas y no pudieron repararlas, porque no había ganancias o simplemente pararon porque era solo invertir.