En crisis Cruz Roja de Tecomán podría disminuir servicios: Mario López

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Mario López Ortiz, delegado de la Cruz Roja en Tecomán admitió que la benemérita atraviesa una fuerte crisis que de no verse apoyada se verá obligada a reducir las cuadrillas de socorristas que actualmente prestan servicio, también enfrentan una crisis de voluntarios.



López Ortiz indicó que son varios factores los que agrandan la crisis, además de la falta de voluntarios llevan aproximadamente un año y medio sin la aportación que daba el ayuntamiento de Tecomán, que en su caso era de 3 mil pesos mensuales. Sumado a ello, el Gobierno del Estado no ha realizado un solo aumento desde hace por lo menos cuatro años, es decir, sí han sido puntuales, pero sin incrementos.



“Dejó de aportar el ayuntamiento y no nos dan ningún argumento, solo que están viendo pero llevamos año y medio sin que aporte y es algo triste porque la cruz roja a pesar de que no hay esas aportaciones, sigue brindando el apoyo a la ciudadanía”.



Reconoció el presidente del patronato de la Cruz Roja que a la institución sí se le incrementan los costos del combustible, llantas, baterías y mantenimiento de las ambulancias.



Mario López mostró su preocupación por la crisis que enfrentan, una de las más fuertes, en la que tiene que ver otro factor, el crecimiento de empresas privadas con servicios médicos de bajo costo “las farmacias que se instalan casi en cada colonia y en la zona centro en las que están cobrando a bajo costo la consulta y los medicamentos, al estar cerca evitan a mucha gente trasladarse hasta la Cruz Roja a sus consultas”.



Exhortó a las autoridades para que volteen a ver a la Cruz Roja Delegación Tecomán y hacer algo oportuno antes de que haya necesidad de disminuir cuadrillas de los socorristas.