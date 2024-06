Elon Musk lanza un mezcal inspirado en México

CN COLIMANOTICIAS

Este mezcal celebra la tradición artesanal de Oaxaca, utilizando una tahona en el proceso de molienda. La destilación se realiza en alambique, combinando los sabores de los agaves nativos Espadín y Bicuishe.

Los agaves son plantas suculentas cultivadas para producir mezcal. Sus corazones, conocidos como piñas, se cosechan, cocinan y fermentan para extraer sus jugos. La tahona es una piedra circular que muele estos corazones. El alambique es un destilador de cobre utilizado para purificar y concentrar el mezcal.

Pour one out!

Tesla Mezcal now available in the US → https://t.co/PPftbZMHL1 pic.twitter.com/zVhwM2M3Cu

— Tesla North America (@tesla_na) June 6, 2024