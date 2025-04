El Vaticano revela la causa de muerte del papa Francisco

CN COLIMANOTICIAS

Ciudad del Vaticano. – En la madrugada de este 21 de abril se dio a conocer la muerte del papa Francisco, sin embargo, no se habían dado detalles sobre las causas del fallecimiento del pontífice, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica por doce años.

Por medio de un comunicado, el Vaticano reveló las causas de la muerte del Santo Padre, quien en febrero de este año estuvo hospitalizado por un mes por una neumonía.

El certificado, que fue publicado el lunes por el Vaticano, indicó que el pontífice había caído en coma antes de su muerte en la madrugada del lunes.

El Vaticano confirmó también que el papa tenía antecedentes de insufieincia respiratoria aguda que fue causada por la neumonía bilateral que presentó en febrero, así como por una bronquiectasias múltiples, hipertensión arterial y diabetes II.

Pope Francis will be buried in the Basilica of St. Mary Major in the Pauline Chapel, which houses the ancient icon of Maria Salus Populi Romani, as he requested in his Spiritual Testament.

The Holy See Press Office announced that Dr. Andrea Arcangeli, the Director of the… pic.twitter.com/LqXEHgqzhj

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025