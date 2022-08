EL REGALO DE LA VIDA; CARLOS VALDEZ

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Mi familia y yo sentimos a la fecha que mi papá, (Carlos Valdéz Ramírez) está todavía entre nosotros, sus últimas palabras en vida fueron; Carlitos, ahora sí se me va el mejor regalo de la vida, rápido recordé que siempre comentaba que era una lástima que muchos todavía no valoremos el regalo de la vida, que es el vivir físicamente con los que amamos y disfrutarnos el entorno, la familia, la naturaleza, el mantenerse vivo es el mejor regalo de Dios, decía mi padre.

Y Cuánta razón tenía mi papá, porque el regalo de la vida tiene un principio y un fin, ya no pudo seguir disfrutando su existencia y nosotros valoramos que ya nada es igual sin él, nos hace falta y mucho, no toda la gente valoramos “el regalo de la vida”, así se expresó Carlos Valdez Alcázar al momento de hablar en el evento organizado a la memoria de su padre Carlos Valdez Ramírez ex Director de El Noticiero de Colima.

Ante un abarrotado local de amigos, funcionarios, ex funcionarios y familiares del homenajeado, estuvieron al frente los oradores Manuel Godina Velasco, César Castañeda Rivas, Leopoldo Casarrubias, William Valdez, y declamaron Benjamín Velasco y Cuquita de Anda.

Manuel Godina hizo una bonita remembranza desde que se inició como amigo de Carlos Valdéz Ramírez, recordando que lo conoció precisamente en ese lugar del evento donde estaba la vieja Universidad de Colima hoy Archivo Histórico de dicha institución, ambos eran estudiantes de la secundaria, recordó cómo se inició Carlos como periodista elaborando un periodiquito denominado Tribuna Libre, fue el primer periódico artesanal y lo hacíamos letra por letra y luego empezó a trabajar más en periodismo hasta consolidar la empresa periodística que publica hoy El Noticiero de Colima y el Noticiero de Manzanillo.

Recordó Manuel Godina que hace 60 años en Colima se inició el periodismo artesanal, precisamente con Carlos Valdéz y que ambos cumplirían esos mismos años en el periodismo, agregó Manuel que a él le gusta escribir pero como actividad auxiliar sin pago alguno ni de los periódicos ni de gobierno alguno, precisó que reconocía a Carlos como un luchador social que le gustaba y le apasionaba el periodismo, señaló que después crearon la Voz de Colima y continuo con su interés hasta lograr crear la empresa reconocida, agregó que fue un hacedor de muchos periodistas de Colima, finalmente dijo que Carlos siempre lo llamó hermano, pero dijo Manuel que de verdad lo sentía y lo trataba como un verdadero hermano.

César Castañeda precisó al final de su diálogo; “A Carlos Valdéz Ramírez no se le sepultó” sino se le sembró porque era un espíritu de mucho valor y grandeza. Leopoldo Casarrubias, señaló que Carlos Valdez fue un periodista limpio, un padre honroso y un hombre que nació para dar más de lo que recibió, pero llegó el maldito Covid que arrebató la vida a muchos amigos entre ellos a mí distinguido amigo Carlos. La vida de Carlos Valdez está íntimamente relacionado al desarrollo de Manzanillo y del estado de Colima, creo que Carlos estará siempre en nuestra mente y en la historia de nuestro estado.

Muchos Directores de los medios informativos del estado de Colima han trascendido en su quehacer político y social como buenos comunicadores y empresarios hasta la fecha, pero los que hemos tenido más de 30 o 40 años colaborando en la prensa como columnistas o analistas reconocemos que son pocos, demasiado pocos los que tienen un trato amable, cordial, respetuoso con sus colaboradores, y en eso sin lugar a dudas se destacaba más entre todos Don Carlos Valdéz Ramírez, una persona amable que sabía escucharte y te hacía partícipe de sus triunfos y te alentaba en tus derrotas políticas, que en paz descanses amigo Carlos.