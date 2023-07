El luchador Shocker recayó en las drogas; su mamá pide ayuda

CN COLIMANOTICIAS

México.- Shocker, el 1000 por ciento guapo, se encuentra de nueva cuenta en una clínica de rehabilitación por una caída en el consumo de drogas, así lo dio a conocer la mamá del luchador mexicano.

“Se vino conmigo (Zapopan, Jalisco) y estaba muy bien, pero comenzó a desesperarse. Me dijeron que a los tres meses la gente que se drogaba con cristal tenía recaídas muy fuertes. Entonces empezó ‘me voy, me voy’ y se fue a México, ¿pero a qué se fue? Se fue a caer peor que cómo estaba otras veces”, indicó Sanjuana Reyna “La Bikina”, conocida como la Reina de los Palenques, en entrevista para Ventaneando.

Jair Soria, mejor conocido como Shocker, es la tercera vez que se encuentra internado en una clínica, así lo indicó su mamá.

En el pasado mes de octubre, Shocker fue detenido en Chiapas por alterar el orden público.

Su madre recordó que el 1000% guapo probó las mieles del estrellato, donde conoció el licor y las drogas.

“Se fue pa’ arriba, conoció mujeres que estaban enamoradas de él, pero no tanto de que estuvieran enamoradas de él sino de su bolsillo. Ahí le empezó a venir el licor, las drogas”, indicó.

Shocker tiene una fractura en la quijada y tiene que someterse a una operación. Sanjuana Reyna mencionó que se la tienen que poner toda nueva y la cirugía cuesta miles de pesos.

“Que le den un retiro honorable para que también le ayude. Sus compañeros podrían hacer luchas a beneficio de él. Si la gente me apoya que Dios lo bendiga. Me da tristeza porque desde niña no había sufrido tanto como ahora”, indicó.

La mamá de Shocker señaló que habla con su hijo todos los domingos y le manifiesta que se siente muy bien.

“Me da vergüenza pedir porque siempre he trabajado, pero ¿qué hago? Es para mí hijo, quiero ver a mi hijo bien”, comentó.

Con información de Excelsior