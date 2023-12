El encargado de Informática y el PREP, Jorge Humberto Torres, presenta su renuncia al INE

CN COLIMANOTICIAS

México.- En medio de las tensiones que se viven entre los consejeros electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) sufrió dos sensibles renuncias este lunes, pues Jorge Humberto Torres Antuñano dejará la Unidad Técnica de Servicios de Informática, área responsable de las interconexiones del Programa de Resultados Preliminares (PREP).

Vale recordar que el PREP tendrá un papel fundamental la noche del 2 de junio de 2024, momento en que debe informarse al país el nombre de la candidatura que encabeza las preferencias en la renovación de la presidencia de la República.

La salida de Jorge Humberto Torres Antuñano, ingeniero formado en la UNAM, se da luego de 20 años laborando en el Instituto.

“Por medio de este conducto, por así convenir a mis intereses, me permito presentar mi renuncia voluntaria e irrevocable. Amablemente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se me paguen los conceptos que conforme a derecho me corresponden o sus partes proporcionales, de manera enunciativa: aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, la compensación por término de la relación temporal”, señaló en el documento.

La renuncia de Torres Antuñano prende las alarmas en el INE porque ya otros tres funcionarios del área tecnológica renunciaron recientemente.

De ellas destaca la de Alberto Gutiérrez García, ex titular de la Dirección de Proyectos e Innovación Tecnológica, quien era el encargado de la coordinación del PREP. También dejó al INE Armando Calleja González, exdirector de Sistemas de la Unidad.

Además, del PREP, la Unidad Técnica de Servicios de Informática tiene entre sus responsabilidades programas y herramientas claves para la elección de 2024, como la administración de la aplicación móvil que los independientes utilizan para recabar las firmas de apoyo ciudadano, además de manejar los programas de voto electrónico.

Con información de Infobae