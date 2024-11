El “Ciclón Bomba” azota el noroeste de Estados Unidos 

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos. – Una gran tormenta arrasó el noroeste de Estados Unidos, azotando la región con fuertes vientos y lluvias, causando apagones generalizados y derribando árboles que mataron al menos a dos personas.

El Centro de Predicciones Meteorológicas emitió alertas de riesgo de lluvia excesiva hasta el viernes y se emitieron advertencias de vientos con fuerza de huracán, ya que el río atmosférico más fuerte (una gran columna de humedad) que California y el noroeste del Pacífico han visto esta temporada abrumaba la región.

El sistema de tormentas que azotó la región a partir del martes se considera un “ciclón bomba“, que ocurre cuando un ciclón se intensifica rápidamente.

En California, el servicio meteorológico extendió la alerta de inundaciones hasta el sábado para las áreas al norte de San Francisco. Las elevaciones más altas de la región vinícola del condado de Sonoma registraron hasta 1 1/2 pulgadas (3.8 centímetros) de lluvia en 24 horas, dijeron los meteorólogos el miércoles por la mañana. Se pronosticaron más de 10 pulgadas (25 centímetros) para las partes del norte del estado y hacia la costa central. Eran posibles inundaciones repentinas peligrosas, deslizamientos de rocas y flujos de escombros, advirtieron los funcionarios.

Se ha emitido un aviso de tormenta invernal para la zona norte de Sierra Nevada, por encima de los 1.066 metros (3.500 pies) de altitud, donde es posible que caigan 28 centímetros (15 pulgadas) de nieve durante dos días. Las ráfagas de viento podrían superar los 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) en las zonas montañosas, según los meteorólogos.

Se esperaba que continuara nevando intensamente a lo largo de las cascadas y en partes del extremo norte de California. Los meteorólogos advirtieron de ventiscas y ventiscas y de que sería casi imposible viajar a nivel del paso debido a tasas de acumulación de 2 a 3 pulgadas (5 a 7,6 centímetros) por hora y ráfagas de viento de hasta 65 mph (105 kph).

Powerful Pacific low pressure system to produce significant high wind impacts and heavy mountain snow across the Northwest, while a strong atmospheric river takes aim at northern California by Wednesday. pic.twitter.com/sBv2QNfPvy

— National Weather Service (@NWS) November 19, 2024